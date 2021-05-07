MEGOGO совместно с Минцифры запустили новые образовательные подкасты. Слушателям расскажут о том, как найти работу мечты, и о переходе бизнеса в онлайн, сообщает пресс-служба.

Образовательные подкасты

В ноябре прошлого года Министерство цифровой трансформации и MEGOGO запустили серию образовательных подкастов, посвященных теме цифровой грамотности. Изначально было представлено два подкаста, всего запланировано — восемь.

С сегодняшнего дня в разделе MEGOGO Audio стали доступны ещё два: «Сучасне резюме та пошук роботи онлайн» и «Перехід бізнесу в онлайн». На сегодня создано уже шесть совместных подкастов.

«Нам крайне важно создавать полезные проекты для широкой аудитории. Сейчас уже запущено шесть подкастов с Министерством цифровой трансформации Украины. Каждый раз мы видим, что запрос на такой контент только растёт. А удобный аудиоформат позволяет получать полезную информацию просто без привязки к месту», — говорит директор по стратегическому развитию медиасервиса MEGOGO Иван Шестаков.

Выпуски можно слушать абсолютно бесплатно в мобильном приложении MEGOGO для смартфонов на базе iOS и Android, а также для автомобилей с аудиосистемой Apple CarPlay и Android Auto. Также подкасты можно загрузить предварительно для прослушивания офлайн.

Что нового

Подкаст «Сучасне резюме та пошук роботи онлайн» состоит из 5 эпизодов:

Поиск работы: как найти должность мечты;

Эффективное резюме: как заинтересовать работодателя;

Мотивация и советы для успешных собеседований;

Личный и профессиональный рост;

Что думают работодатели о кандидатах старшего возраста.

Всю практическую информацию для лёгкого и эффективного поиска работы предоставляет основательница и исполнительный директор карьерного портала Happy Monday Анна Мазур. А помогают ей приглашенные гости — линкбилдер IT-компании Вячеслав Лукьянчук и блогер Нина Дрозд.

Подкаст «Перехід бізнесу в онлайн» состоит из 3 эпизодов: