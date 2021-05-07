Украинский мультфильм «Гулливер возвращается» покажут в десятках стран мира. В Украине премьера анимационного фильма запланирована на декабрь текущего года, передает Интерфакс-Украина.

Международный спрос

Анимационный фильм создан компаниями Gulliver Films и 95 Animation Studio, его бюджет составляет порядка $10 млн. По словам генерального продюсера мультфильма Олега Ходачука, картиной заинтересованы в десятках стран мира.

«Уже с 35 странами подписаны договоры на дистрибуцию нашего мультфильма «Гулливер возвращается». Ожидаю, что эта цифра, как минимум, удвоится, и фильм увидит весь свет», – сказал он.

Так, генпродюсер мультфильма рассказал, что в число этих 35 стран, в частности, вошли Вьетнам, Германия, Бразилия, Великобритания, Аргентина и Мексика. Ведутся переговоры с Испанией, Италией, скандинавскими странами, Болгарией, Турцией, пятью странами с Ближнего Востока, Португалией и португалоязычными странами Африки. Также картиной заинтересовался Китай.

О проекте

Работа над мультфильмом была начата в июне 2017 года. Компания Ходачука обратилась к «Студии Квартал 95». Поскольку изначально проект был ориентирован на международный показ, команды взялись за проект анимационного фильма, как наиболее перспективного на международном рынке.

По словам Ходачука, для создания качественного продукта были привлечены: аниматор Тони Бонилл («Зоотопролис», «Ледниковый период 3», «Рио 2»), сценарист Майкл Райан («Скуби-ду», «Кунг-фу панда», «Черепашки ниндзя»), режиссером проекта стал Илья Максимов («Алеша Попович и Тугарин Змей»).

Первые полтора года, говорит генпродюсер проекта, заняло обучение 30 аниматоров. К слову, изначально в качестве языка персонажей был выбран английский, фильм озвучивался на студии в Нью-Йорке.

Премьера

По словам Ходачука, первый показ мультфильма «Гулливер возвращается» запланирован на 20 мая в Бразилии. Однако, вероятно, он будет перенесен в связи с сохраняющейся в этой стране высокой заболеваемостью COVID-19.

В Украине премьера анимационного фильма должна была состояться еще 24 декабря 2020 года, но была перенесена из-за пандемии на апрель этого года, а потом – на 23 декабря 2021 года.