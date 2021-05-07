Big Data представила свежие данные по телесмотрению в Украине за апрель 2021 года. Показатели говорят о том, что украинцы постепенно адаптируются к карантинным условиям и уделяют уже не так много времени просмотру ТВ. В частности, за прошедший месяц общий телепросмотр упал на 0,26 п.п. до 6,28% (в сравнении с мартовскими 6,54%).

Каналы общего просмотра

Среди каналов общего просмотра заметно незначительное снижение — на 0,96 п.п. до 58,44%. Однако тройка лидеров осталась неизменной — 1+1, СТБ и «Украина».

Так, доля 1+1 подросла на 0,47 п.п. до 12,00%, у «Украины» этот показатель увеличился на 0,04 п.п. до 10,08%, а у ICTV — на 0,58 п.п. до 8,96%.

В то же время СТБ просел на 0,09 п.п. до 10,10%, «Новый Канал» — на 0.53 п.п. до 6,44%, а «Интер» — на 0,69 п.п. до 4,27%.

Каналы кинопоказа

Группа каналов кинопоказа во втором месяце весны также немного просела в доле смотрения — на 0,19 п.п. до 9,19%. Любимчиками аудитории остаются TV 1000 East, TV 1000 Action East и ViP Comedy.

Доля TV 1000 East в апреле упала на 0,07 п.п. до 1,86%, TV 1000 Action East потерял 0,02 п.п. (до 1,54%), ViP Comedy — 0,12 п.п. (до 0,93%), а «Энтер-фильм» — 0,02 п.п. (до 0,48%).

Рост показал только VIPMegahit HD. Доля просмотра канала увеличилась на 0,12 п.п. и составила 0,77%.

Спортивные каналы

Спортивные каналы в апреле имеют хорошие показатели — они выросли на 0,43 п.п. до 6,31%. Тройку лидеров составляют «Футбол 1», «Футбол 2» и Setanta Sports HD.

Так, «Футбол 1» увеличил долю смотрения на 0,34 п.п. до 2,76%, «Футбол 2» — на 0,12 п.п. до 1,78%, Setanta Sports HD — на 0,04 п.п. до 0,58%, а FIGHTBOX HD — на 0,03 п.п. до 0,24%.

Потери только у «Футбол3». После мартовского роста канал вернулся к своим февральским показателям, просев на 0,13 п.п. до 0,31%.

Детские каналы

Абсолютный рост продемонстрировали детские каналы — на 0,30 п.п. до 6,22%. Среди них лидируют «Плюс Плюс», Nickelodeon и Cartoon Network.

Рост канала «Плюс Плюс» составил 0,07 п.п. до уровня 1,84%, у Nickelodeon — 0,10 п.п. до 0,96%, у Cartoon Network — 0,06 п.п. до 0,78%, у «Пиксель» — 0,03 п.п. до 0,67%.

Развлекательные каналы

Развлекательные каналы в апреле просели на 0,14 п.п. до 6,08%. Но, как и в марте, ТЕТ, НЛО-ТВ и «Мега» лидируют.

У ТЕТ и НЛО-ТВ доля телесмотрения возросла. Каналы поднялись на 0,04 п.п. до 2,76% и на 0,01 п.п. до 0,97% соответственно.

«Мега», наоборот, просел на 0,04 п.п. до 0,48%, как и ОЦЕ-ТВ, доля которого упала на 0,05 п.п. до 0,39%. Показатели телеканала «Сонце» остались без изменений на уровне 0,30%.

Каналы новостей

Новостные каналы показали рост на 0,49 п.п. до 5,09%. Первая тройка не изменилась: «Украина 24», «НАШ» и «Прямой».

Так, показатели канала «Украина 24» в апреле увеличились на 0,34 п.п. до 1,99%, «НАШ» вырос на на 0,04 п.п. до 0,98%, «Прямой» — на 0,05 п.п. до 0,70%, а «Эспрессо TV» — на на 0,07 п.п. до 0,47%.

Без изменений уже не первый месяц остаются показатели «Канала 24». Доля просмотра телеканала сохраняется на уровне 0,50%.

Познавательные каналы

Познавательные каналы в апреле немного снизили долю смотрения — на 0,04 п.п. до 4,42%. Тройку лидеров по-прежнему составляют Viasat History, Viasat Explore CEE и NATIONAL GEOGRAPHIC.

Рост продемонстрировали Viasat Explore CEE (на 0,03 п.п. до 0,58%), NATIONAL GEOGRAPHIC (на 0,03 п.п. до 0,49%) и Viasat Nature CEE (на 0,03 п.п. до 0,47%).

Показатели Viasat History остались неизменными — на уровне 0,73%. В то же время канал Nat Geo Wild потерял 0,03 п.п. до уровня 0,38%.

Каналы сериалов

Сериальным каналам в апреле удалось увеличить долю на 0.10 п.п. до 1,94%. Возглавляет группу все так же канал «Бигуди», за ним — Paramount Comedy и FOX.

Так, «Бигуди» во втором месяце весны прибавил 0,10 п.п. до 0,72%. Paramount Comedy увеличил долю на 0,02 п.п. до 0,33%. А вот FOX немного просел — на 0,01 п.п. до 0,28%.

Музыкальные каналы

Группа музыкальных каналов в прошлом месяце выросла на 0,04 п.п. до 1,53%. Что касается каналов в отдельности, показатели относительно стабильны.

EU MUSIC и М2 уже не первый месяц держат долю на уровне 0,29% и 0,22% соответственно. М1 в апреле потерял всего 0,01 п.п. и сейчас его доля на уровне 0,45%.