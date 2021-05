Крутое доменное имя отражает силу бренда. И не столь важно – будет ли оно полностью идентичным конкретному бренду, или же просто созвучным с ним – главное, чтобы оно достоверно отражало суть бизнес-деятельности.

Хорошее доменное имя делает бизнес более заметным, повышает авторитет компании и укрепляет бренд. Однако поиск короткого, лаконичного и запоминающегося имени для домена часто становится непростой задачей. Впрочем, придуманное название – это всего полдела. Второй этап – выбор доменной зоны или расширения, которое будет использоваться с доменным именем. И только потом можно зарегистрировать домен в конкретной зоне.

Важность выбора расширения для доменного имени связана с тем, что оно отображает цель запуска web-сайта. Несмотря на то, что во Всемирной паутине используется множество расширений доменных имён, наибольшую популярность получили .net и .com. Однако, как решить – какое из них выбрать? Какое из них лучше? В данной публикации речь пойдёт о разнице между доменами .net и .com, что позволит в будущем сделать правильный выбор. В статье рассматриваются следующие темы:

Что такое расширение доменного имени.

В чём различие между расширениями .net и .com.

В каких случаях следует использовать расширение .net.

В каких случаях следует использовать расширение .com.

Влияние доменных расширений на SEO.

Где получить доменное имя.

Что такое расширение доменного имени

Полное доменное имя состоит из двух частей – домена верхнего уровня (TLD) и домена второго уровня (SLD). Расширение домена или TLD – это всё, что идёт после точки (.) и перед косой чертой (к примеру, .net или .com). SLD – это то, что стоит перед точкой. Например, в домене mediasat.info «mediasat» – это SLD, а «.info» – это TLD.

Буквы HTTP (протокол передачи гипертекста) и HTTPS (защищённый протокол передачи гипертекста) – это протоколы запросов/ответов, которые используются для передачи данных в сети интернет, и обычно не считаются частью доменного имени.

Важность TLD заключается в том, что без них для доступа к web-сайтам пришлось бы использовать IP-адреса, то есть наборы цифр. К счастью, в настоящее время владельцы web-сайтов имеют возможность выбирать из доменных расширений нескольких типов и категоризировать сайт в соответствии с видом бизнеса, местоположением и типом контента.

Домены верхнего уровня

Поскольку в мире существуют различные типы доменных имён, а также миллионы web-сайтов и зарегистрированных доменов, очень важно понимать, что собой представляют домены верхнего уровня. В их число входят:

. com : сокращение от «commercial» (коммерческий), расширение .com было создано для нужд коммерческих структур и сегодня является наиболее часто используемым расширением домена верхнего уровня.

сокращение от «commercial» (коммерческий), расширение .com было создано для нужд коммерческих структур и сегодня является наиболее часто используемым расширением домена верхнего уровня. . net : сокращение от «network» (сеть), расширение .net было создано для провайдеров услуг доступа в интернет и компаний, работающих в сфере сетевых технологий. С течением времени его начали использовать также в коммерческом секторе.

сокращение от «network» (сеть), расширение .net было создано для провайдеров услуг доступа в интернет и компаний, работающих в сфере сетевых технологий. С течением времени его начали использовать также в коммерческом секторе. .org: сокращение от «organization» (организация), расширение .org изначально предназначалось для некоммерческих организаций. Со временем оно начало использоваться школами, некоммерческими и коммерческими организациями.

сокращение от «organization» (организация), расширение .org изначально предназначалось для некоммерческих организаций. Со временем оно начало использоваться школами, некоммерческими и коммерческими организациями. .edu: сокращение от «education» (образование), расширение .edu было создано для американских высших учебных заведений, но сегодня используется в разных странах.

сокращение от «education» (образование), расширение .edu было создано для американских высших учебных заведений, но сегодня используется в разных странах. .gov: сокращение от «government» (правительство), расширение .gov было создано для сотрудников и органов правительства. В настоящее время используется различными государственными учреждениями.

сокращение от «government» (правительство), расширение .gov было создано для сотрудников и органов правительства. В настоящее время используется различными государственными учреждениями. .mil: сокращение от слова «military» («армейский»), расширение .mil создавалось для различных родов войск и их военнослужащих.

сокращение от слова «military» («армейский»), расширение .mil создавалось для различных родов войск и их военнослужащих. .ua: национальный домен верхнего уровня в Украине. Домен предназначен для регистрации имён, имеющих отношение к Украине. Регистрация возможна только при наличии свидетельства Украины на знак для товаров и услуг или международной торговой марки. Поэтому, если вам нужно купить домен ua, то советуем обратиться к специалистам компании RX-name.

Различие между .net и .com

Наиболее часто используемые расширения .com и .net являются общими доменами верхнего уровня или gTLD. Разница между ними заключается в том, что они обозначают.

Как показывает опыт, расширение .com лучше всего подходит для коммерческих организаций и всех типов компаний, создаваемых для получения прибыли.

Расширение .net разрабатывалось для сетей, и поэтому оно пользуется популярностью среди провайдеров услуг доступа в интернет, электронной почты и баз данных.

Однако в настоящее время многие компании регистрируют доменные имена с обоими расширениями, чтобы никто другой не мог взять их SLD и зарегистрировать домен с использованием другого расширения.

Когда используют .net

Расширение .net означает «сеть». Это второй по популярности домен верхнего уровня, однако его популярность не столь велика, как у аналога .com. И поэтому домен с расширением .net, который нужно зарегистрировать, скорее всего, будет доступен. В любом случае, на сайте компании RX-name существует проверка домена на занятость в той или иной доменной зоне.

Расширение .net было создано для компаний, предоставляющих услуги доступа к сети, и веб-сайтов, имеющих отношение к сетям, что делает его идеальным выбором для интернет-провайдеров и провайдеров услуг кабельного телевидения, а также провайдеров услуг web-хостинга и служб электронной почты. Это расширение также подходит для любых компаний работающих в сфере технологий и разработки приложений.

Когда вы регистрируете домен с расширением .net, постарайтесь, если это возможно, зарегистрировать также аналогичный домен с расширением .com. И не только потому, что это гарантирует, что никто не будет переманивать ваших клиентов. Люди – существа привычки, и так сложилось, что .com более привычное расширение. Когда регистрируется домен в двух зонах – .com и .net – то можно перенаправлять пользователей с .com на основной web-сайт с расширением .net и максимально увеличить свой трафик.

Когда используют .com

Расширение .com – это сокращение от «commercial» (коммерческий). Данный TLD, безусловно, является самым популярным и узнаваемым среди всех прочих, и именно его люди ожидают услышать, когда разговор идёт о web-сайтах.

Расширение .com отлично подходит практически для всех людей и компаний. Оно отлично подойдёт для интернет-магазинов, web-сайтов-портфолио, юридических фирм, информационных порталов, блогов, рекламных агентств и любых прочих компаний, ориентированных на получение прибыли.

Проблема с расширением .com заключается в его популярности и в том, что все хотят его использовать. Из-за этого вероятность того, что кто-то уже занял понравившееся доменное имя в этой зоне, слишком высока. В идеале вы должны начать думать о доменном имени уже на этапе выбора названия своей компании. Поэтому следует проверять его доступность на ранних этапах, ибо впоследствии это избавит от ряда проблем и сбережёт кучу нервов.

Влияние доменных зон на SEO

С точки зрения поисковой оптимизации (SEO), у расширения .com нет никаких базовых преимуществ перед расширением .net. Независимо от того, какой из доменов верхнего уровня используется, поисковые системы относятся к ним одинаково.

Однако .com вызывает большее доверие, поэтому web-сайты с этим суффиксом могут получать большие объёмы трафика. Люди привыкли к тому, что все крупные бренды используют именно его, в то время как сайты со спамом обычно его не используют, поэтому web-ресурс в зоне .com может иметь больше переходов из результатов поиска Google, чем страницы с другими TLD.

Единственный случай, когда расширение влияет на то, какое место сайт занимает в рейтинге, лежит в плоскости национального SEO. Выбор официального домена верхнего уровня с кодом государства (ccTLD) для конкретной страны может помочь получить более высокое место в рейтинге в локальном поиске. Например, если ваша компания находится в Украине, и вы используете расширение .ua, то ваш сайт, вероятно, будет хорошо ранжироваться в Украине и получит больше переходов из поисковиков.

Где получить доменное имя

Для получения доменного имени в своё распоряжение его необходимо купить. Это можно сделать тремя способами:

Через регистраторов доменных имён.

Через компании, предоставляющие услуги web-хостинга.

Через тарифные планы конструкторов web-сайтов.

Регистраторы – это компании, регистрирующие доменные имена в соответствующих органах, таких как ICANN (интернет-корпорация по присвоению имен и номеров) и региональные организации, отвечающие за ccTLD.

Многие компании, предоставляющие услуги web-хостинга, например, как украинская компания RX-name, предлагают возможность зарегистрировать доменное имя вместе с покупкой одного из тарифных планов web-хостинга.