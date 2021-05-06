В Мьянме отныне запрещено спутниковое ТВ. За использование спутниковых тарелок жителям грозит реальный тюремный срок, передает Эхо Москвы.

Запрет на спутниковое ТВ

В Мьянме военные запретили спутниковое телевидение. Его посчитали угрозой национальной безопасности.

Дело в том, что в стране иностранных вещателей постоянно обвиняют в дезинформации и провокации. Военные считают, что иностранные программы своими новостями подрывают общественный порядок в Мьянме и таким образом могут провоцировать граждан.

Наказание

Любого, у кого найдут спутниковые тарелки или другие устройства, принимающие сигнал, грозят посадить в тюрьму на год и оштрафовать на полмиллиона кьят (около 320 долларов).

Таким образом в страна обеспечивает практически полную информационную изоляцию населения – интернет в стране отключен с самого начала военного переворота. Военное положение в Мьянме действует с 1 февраля.