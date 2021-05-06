В мире техники каждая модель выпускается для того или иного пользователя и раскрывает потенциал в определенных условиях. Именно поэтому производители стремятся предложить максимум модификаций в каждой ценовой категории.

Как выбрать и купить телевизор онлайн, чтобы приобретение радовало владельца долгие годы, рассказали консультанты интернет-магазина электроники Киевстар.

Оптимальный среди компактных

Модели с диагональю до 24 дюймов уместны на кухне, в столовой или небольшой комнате. Даже для фонового просмотра передач и фильмов лучше заказать телевизор с полным комплектом опций.

Наиболее выгодной с точки зрения возможностей и цены выглядит покупка Samsung 24N4500. У этого телевизора есть собственная операционная система плюс выход в интернет для просмотра потокового контента. Насыщенные цвета и детализированное изображение порадуют любителей посидеть часок-другой на кухне за просмотром любимого сериала или ток-шоу.

В модели предлагаются качественные динамики, транслирующие чистый громкий звук. Такую технику можно использовать и в качестве музыкального проигрывателя. Телевизор ориентирован на цифровой и аналоговый сигналы.

Популярная модель для гостиной

Традиционно в квартире это самая вместительная комната, поэтому имеет смысл купить сюда стильный телевизор с большой диагональю. Самым технологичным и доступным вариантом в данном сегменте эксперты называют модель Xiaomi Mi TV UHD 4S 55 за счет 3 факторов:

большого реалистичного экрана . С диагональю в 55 дюймов и 4К-разрешением полное погружение в события и кино вам обеспечено;

. С диагональю в 55 дюймов и 4К-разрешением полное погружение в события и кино вам обеспечено; производительного процессора . Запускайте контент высокого разрешения, играйте в игры и открывайте страницы в интернете – максимум развлечений вам гарантирован;

. Запускайте контент высокого разрешения, играйте в игры и открывайте страницы в интернете – максимум развлечений вам гарантирован; смарт-функций на базе ОС Android. Используйте телевизор по своему усмотрению: сервисы Google, голосовой ассистент, магазин софта и множество программ для просмотра контента к вашим услугам.

При такой массе возможностей особенно радует доступная цена модели, а официальная гарантия защитит ваши интересы в случае необходимости.

Лучший выбор в детскую или спальню

Телевизоры с диагональю в 32–43 дюйма отлично подходят в уютные комнаты отдыха. Наличие смарт-опций для таких моделей второстепенно. Чтобы отдохнуть перед сном достаточно USB-разъема или подключенных кабельных каналов.

Выбирайте оптимальный вариант с учетом следующих характеристик:

бренда и дизайна телевизора;

комфортной диагонали;

достаточного разрешения экрана;

качества звука.

Одна из наиболее популярных брендовых телевизоров для детской — модель LG 32 LK 610 PLC. Она привлекает зрителей 32-дюймовым экраном с технологией IPS, возможностью подключения внешних носителей, встроенным цифровым тюнером и классическим разрешением HD. Многообразие портов позволяет выводить на экран контент с компьютера, ноутбука и других устройств.

Технология воспроизведения звука Virtual Surround Plus порадует объемным и чистым звучанием даже самых требовательных покупателей.