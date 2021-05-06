Vodafone и Nokia измерили скорость сети на новом оборудовании следующего поколения. В рамках испытаний удалось достичь рекордной скорости — 733 Мбит/с, сообщает пресс-служба.

Тестирование

Vodafone продолжает внедрять в сети новые технологии для предоставления абонентам услуг и сервисов нового уровня. В связи с этим оператор совместно с Nokia провел измерения скоростей на новом 5G-оборудовании финской компании.

«Оборудование Airscale от Nokia поддерживает любые варианты агрегации 3 и более каналов для технологии 4G, позволяет абонентам получать высокие скорости, а компании Vodаfone Украина – максимально эффективно использовать весь имеющийся частотный ресурс», — отметил генеральный директор компании Nokia Украина Евгений Баличев.

Техническими специалистами Vodafone были протестированы:

использование частотного ресурса 2100 МГц для технологии LTE, на текущий момент на указанных частотах разрешена только технология 3G (UMTS);

агрегация 3 каналов в технологии LTE, тестируемого диапазона 2100 МГц с диапазонами 2600 и 1800 МГц, которые в данный момент уже находятся в коммерческом использовании.

Результаты

По результатам тестов на коммерческой базовой станции, расположенной на технологической площадке оператора, удалось получить пиковую скорость в 733 Мбит/с. Важно, что во время проведения замеров показатели не опускались ниже 500 Мбит/с, что так же является очень хорошим результатом.

«Технологическая нейтральность должна стать следующим шагом в ответ на постоянно растущие объемы передачи информации и именно оператор должен решать, какую технологию целесообразно использовать для обеспечения потребностей своих абонентов. Линейка оборудования Airscale обеспечит компании Vodаfone Украина полную свободу действий по запуску сервисов на базе любых разрешенных (2G, 3G, 4G) и будущих технологий (5G)», – подчеркнул Евгений Баличев.

Проведенное тестирование показало, что потенциал технологии LTE не только в освоении новых диапазонов частот, но и в использовании уже имеющихся частотных ресурсов у мобильных операторов. Именно поэтому, внедрение технологической нейтральности спектра, является ключевым этапом развития телеком индустрии в Украине.