«Как защитить контент в интернете»: Инициатива «Чистое небо» готовит бесплатный открытый вебинар

Антипиратская Инициатива «Чистое небо» анонсирует открытый вебинар на тему: «Как защищать контент в интернете: кейсы, советы и инсайды». Мероприятие состоится 19 мая в 17:00. Поучаствовать в нем можно бесплатно при условии предварительной регистрации.

Первый открытый вебинар

Мероприятие является частью серии активностей, к которым Инициатива присоединилась вместе с мировым сообществом в сфере интеллектуальной собственности, посвященных Международному дню ИС (26 апреля).

Как говорит руководитель Инициативы «Чистое небо» Вячеслав Миенко, одна из ключевых целей союза — это увеличение осведомленности о том, насколько негативно влияет деятельность нелегального бизнеса на потенциал развития той или иной отрасли. Одним из способов избежать этого влияния и улучшения состояния экономики является обучение инструментам, которые помогут предупредить или предотвратить нарушение прав интеллектуальной собственности.

«Обычно мы проводим подобные закрытые мероприятия для участников «Чистого неба». Это будет первый открытый вебинар для всех причастных к защите прав ИС и заинтересованных в этой сфере, с акцентом на практические советы и рассмотрение кейсов от экспертов, а также получения чек-листа для эффективных способов защиты контента», — комментирует руководитель «Чистого неба».

О мероприятии

Во время мероприятия о мониторинге и блокировке приложений и рекламных объявлений расскажет Дмитрий Левин, руководитель Центра мониторинга контента Инициативы «Чистое небо».

Раскроет особенности мониторинга и блокировки VOD контента Василий Олексеевец, Product менеджер сервисного продукта по защите интеллектуальной собственности SUDUM Украина.

Об уголовной ответственности за нарушение прав ИС в интернете, а также особенности фиксации правонарушений и подготовки заявлений в правоохранительные органы расскажет Александр Папуця, руководитель Адвокатского объединения Smartsolutions Law Group.

Модерировать событие будет Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы «Чистое небо».

Присоединиться к обсуждению важной для многих отраслей темы защиты прав интеллектуальной собственности можно 19 мая в 17:00. Участие в вебинаре — бесплатное, при условии предварительной регистрации.

Зарегистрироваться можно здесь до 17:00 18 мая. После регистрации участники получат ссылку на вебинар в Zoom. Если возникают дополнительные вопросы касательно вебинара, необходимо обратиться по адресу: legalcontentua@gmail.com.