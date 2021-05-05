«Общественное вещание» запускает новый формат — подкасты. В аудиоформате будут доступны как специальные проекты «Общественного», так и передачи трех программ радио Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), сообщает пресс-служба.

Подкасты «Общественного»

Для «Общественного» запуск подкастов сулит расширение аудитории и привлечение новых слушателей. Для самих же слушателей это удобная возможность найти для себя интересные аудиоистории по жанру и теме.

«Для радиостанции НОТУ подкасты — дополнительный способ привлечения аудитории, которая потребляет аудиоконтент через цифровые платформы. Создание и запуск подкастов происходит в синергии и продуктивном сотрудничестве с депаратаментом цифровых платформ «Общественного»», — отмечает член правления «UA: Общественное вещание», ответственный за платформу радио Дмитрий Хоркин.

Так, среди проектов «Общественного» в аудиоформате можно будет отыскать как различные документальные истории, так и живые разговоры. Помимо этого, в подкастах появится и радиопрограммы «UA: Украинское радио», «UA: Радио Культура» и «UA: Радио Проминь».

Что послушать

Для прослушивания и загрузки уже доступны такие подкасты:

«Эмоциональный интеллект» — подкаст о том, как разбираться в своих эмоциях, понимать себя и свое окружение. В этом помогает Татьяна Трощинская — ведущая «UA: Радио Культура», которая приглашает на разговор опытных психологов. В первом эпизоде ​​- о балансе между разумом и чувствами.

Подкаст доступен на Google Podcasts, SoundCloud, Anchor, Radio Public, и Pocket Casts.

«100 тысяч» — подкаст, который поможет грамотно экономить и приумножать собственные средства. Ведущий «UA: Украинское радио» Роман Коляда вместе с гостями разбираются, как планировать свой бюджет и быть финансово грамотными. В первом эпизоде ​​- о криптовалютах.

Подкаст доступен на Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Anchor, Radio Public, и Pocket Casts.

«Дело 25-ти» — подкаст «Общественного» об уголовном процессе над политзаключенными в оккупированном Крыму. Безнаказанной машине противостоят 25 мужчин — крымские татары по национальности, мусульмане по вероисповеданию и противники аннексии по политическим взглядам. За их спинами — семьи, активисты, адвокаты и правозащитники. В первом эпизоде ​​говорят авторы проекта — журналисты Алена Савчук и Тарас Ибрагимов.

Подкаст создан открытой студией подкастов IZONE Media, Amnesty International Ukraine и Центром прав человека ZMINA. Доступен на Google Podcasts, SoundCloud, Anchor, Radio Public, и Pocket Casts.

«Наши 30. Живая история» — документальный сериал к 30-й годовщине независимости Украины. Афганистан и Чернобыль, шахтерские протесты и возвращения крымских татар, «челноки» и первые салоны. История 90-х, рассказанная самими украинцами. Первый эпизод об экологических протестах украинцев после аварии на ЧАЭС, историю озвучивает лидер группы ONUKA.

Подкаст создан Лабораторией журналистики общественного интереса. Доступен на Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Anchor, Radio Public, и Pocket Casts.

«Общественное Расследование» — команда расследователей «Общественного» расскажет о системных проблемах, с которыми сталкивается каждый из нас. Убийства, чрезвычайные ситуации, несчастные случаи, причиной которых является коррупция и безответственность. Команда проекта: Инна Белецкая, Дмитрий Бондарь, Алла Садовник, Катерина Лихогляд и Александр Стратонов.

Подкаст доступен на Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Anchor, Radio Public, и Pocket Casts.

Реалити-подкаст «Вызов» — о вызове своим силам и привычкам. В первом сезоне Катя готовится к полумарафону под наблюдением опытного тренера Сергея Попова. Его советы будут полезны всем, кто занимается бегом и хочет делать это правильно.

Подкаст доступен на Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Anchor, Radio Public, и Pocket Casts.