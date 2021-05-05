В Соединённых Штатах Америки (США) один из крупнейших провайдеров протестировал новую технологию в рамках программы 10G, обеспечивающую мультигигабитные скорости передачи и получения данных через гибридные оптико-коаксиальные сети (HFC – Hybrid Fiber Coax).

Что произошло

Компания Comcast (США) заявила о достижении очередной важной технологической вехи в реализации программы 10G: провайдер впервые в истории провёл лабораторные испытания системы на кристалле (SOC) Full Duplex DOCSIS, которая позволяет обеспечивать мультигигабитные скорости передачи и получения данных через гибридные оптико-коаксиальные сети.

Преимущества Full Duplex DOCSIS 4.0

Ключевым преимуществом технологии Full Duplex DOCSIS 4.0 является то, что она открывает перед операторами возможность обеспечивать мультигигабитные скорости передачи данных в существующих сетях, абонентами которых являются сотни миллионов домохозяйств по всему миру без необходимости проведения масштабных земляных работ и реконструкций. Задействовав данную технологию, компания Comcast может продолжать предоставлять услуги сверхбыстрого доступа в сеть уже сегодня, одновременно наращивая ёмкости для растущих потребностей своих клиентов.

Ещё одним важным достижением разработчиков стандарта DOCSIS 4.0 стала возможность более эффективного использования частотного спектра, которая позволяет операторам резко увеличить скорость передачи данных в восходящем канале, не жертвуя при этом спектром нисходящего канала.

Результаты теста

Инженеры технического отдела компании Comcast в Филадельфии и Денвере провели тест, установив SOC-устройство от Broadcom в искусственно смоделированной сетевой среде, чтобы отслеживать производительность его функций Full Duplex DOCSIS, включая эхоподавление и перекрывающийся спектр, которые в совокупности обеспечивают существенное улучшение пропускной способности сети. В тестовой среде исследовательская группа продемонстрировала способность SOC-устройства обеспечивать пропускную способность восходящего и нисходящего каналов на уровне более 4 гигабит в секунду (Гбит/сек). Ожидается, что дальнейшая оптимизация приведет к ещё большему увеличению пропускной ёмкости сети.

По мнению экспертов, устройство, разработанное компанией Broadcom, может стать первой в мире промышленной микросхемой, созданной с учётом стандарта DOCSIS 4.0 Full Duplex, который представляет собой эволюционный скачок в области обеспечения сверхвысоких скоростей передачи данных в сетях HFC.

О программе 10G

Программа 10G – это глобальная отраслевая инициатива, цель которой заключается в том, чтобы опережать потребительский спрос путём разработки и внедрения новых сетевых технологий, которые в ближайшие годы значительно увеличат пропускную способность сети в режиме получения и передачи данных. Больше информации читайте в публикации «Новая технологическая платформа поможет «разогнать» скорость гигабитных сетей до 10 Гбит/сек».