К 2026 году количество пользователей спутникового широкополосного интернета достигнет отметки в 5.2 миллиона. Это будет приносить отрасли доход в размере 4.1 миллиарда долларов, – считают в ABI Research.

Что произошло

Исследовательское агентство ABI Research подготовило отраслевой отчёт, согласно которому до конца 2021 года абонентская база пользователей услуг широкополосного интернета, предоставляемых через LEO спутники, достигнет отметки в 3.5 миллиона подписчиков.

Среднегодовой рост (CAGR) в данном секторе, который называют очередным грандиозным технологическим прорывом в области широкополосных сетей, составит 8%, и к 2026 году количество абонентов таких услуг вырастет до 5.2 миллиона подписчиков, а общий доход сектора будет составлять 4.1 миллиарда долларов.

Чей спутниковый интернет

В настоящее время на рынке LEO спутников работают такие компании как SpaceX Илона Маска, OneWeb, принадлежащая Bharti, и канадская компания Telesat.

Компания SpaceX начала предоставлять услуги широкополосного спутникового интернета физическим лицам в 2020 году, запустив проект Starlink, обеспечивающий подключение на скорости 100 Мбит/сек в сочетании с неограниченным трафиком. В рамках данного проекта на сегодняшний день компания запустила на низкую околоземную орбиту (LEO) более тысячи спутников. Параллельно компании OneWeb и Telesat также запускали LEO спутники, предоставляя доступ к широкополосному Интернету в бизнес-сегменте.

В середине 2020 года компания Amazon, планирующая запуск на орбиту LEO-спутников в рамках проекта Kuiper, получила все необходимые одобрения от американского регулятора FCC. Однако, дата запуска первых спутников в рамках данного проекта пока не называется.

Традиционно спутники, находящиеся на геостационарной околоземной орбите (GEO), используются, главным образом, для предоставления услуг широкополосного доступа домохозяйствам и предприятиям, расположенным в отдалённых районах и сельской местности, где развертывание сетей мобильной или фиксированной широкополосной связи является для операторов проблематичным.

Геостационарные спутники обычно обеспечивают скорость интернета на отметке более 100 Мбит/ сек, однако высота их орбиты от поверхности Земли составляет около 36 000 километров, что приводит к возникновению большой задержки, которая может достигать 600 мс. А это ограничивает использование приложений, требовательных к времени задержки.

Экспертное мнение

«В ближайшие годы LEO спутники будут играть важную роль в развитии сектора услуг спутниковой широкополосной связи… Находящиеся на орбите на высоте около 800-1600 км от поверхности Земли, системы LEO обладают огромным преимуществом в виде малой задержки (30-50 миллисекунд), что позволяет им предоставлять услуги широкополосного доступа с поддержкой приложений, требующих малой задержки, – таких как онлайн-игры и потоковое видео в режиме реального времени», – поясняет отраслевой аналитик агентства ABI Research Кхин Сэнди Линн.

Тем не менее, индустрия спутниковой связи столкнётся с конкуренцией со стороны наземных широкополосных сетей из-за роста в секторе фиксированных широкополосных сетей и мобильных сетей, а такие технологии как LTE и 5G бросят вызов индустрии спутниковой широкополосной связи, обеспечивая предоставление услуг фиксированного беспроводного доступа (FWA) физическим лицам, – добавила Линн.

«В настоящее время проблемой услуг широкополосного доступа на базе LEO является стоимость терминалов, которая относительно высока по сравнению с терминалами существующих спутниковых или наземных платформ… Появление гибких пакетов и цен может сделать услуги доступными для пользователей как на развитых, так и на развивающихся рынках», – подвела итоги Линн.