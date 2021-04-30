4G в Украине

Vodafone обнародовал данные касательно того, насколько расширилась сеть 4G за первые месяцы текущего года. Также оператор составил рейтинг украинских областей и областных центров по скорости сети четвертого поколения.

Увеличение покрытия

За первый квартал текущего года доступ к сети четвертого поколения оператора получили более 500 тысяч населенных пунктов. Значительно возросла доступность скоростного интернета в небольших городах и селах.

Благодаря высокой скорости 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, в частности, стримингом HD TV, онлайн-играми, облачными сервисами, а также «интернетом вещей», телемедициной, smart-управлением энергетикой и сельским хозяйством, электронными мобильными кошельками.

Где самый быстрый 4G

Так, лучшие показатели по скорости 4G Vodafone зафиксированы в Одесской и Днепропетровской областях. В целом топ-10 областей по скорости сети четвертого поколения выглядит так:

  • Одесская обл,
  • Днепропетровская обл,
  • Тернопольская обл,
  • Волынская обл,
  • Сумская обл,
  • Винницкая обл,
  • Херсонская обл,
  • Полтавская обл,
  • Черкасская обл,
  • Львовская обл.

Что касается областных центров, самыми быстрыми в плане 4G оказались Николаев и Чернигов. В общем, рейтинг такой:

  • Николаев,
  • Чернигов,
  • Ровно,
  • Винница,
  • Херсон,
  • Днепр,
  • Одесса,
  • Львов,
  • Запорожье,
  • Черкассы.

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