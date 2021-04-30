Vodafone обнародовал данные касательно того, насколько расширилась сеть 4G за первые месяцы текущего года. Также оператор составил рейтинг украинских областей и областных центров по скорости сети четвертого поколения.
Увеличение покрытия
За первый квартал текущего года доступ к сети четвертого поколения оператора получили более 500 тысяч населенных пунктов. Значительно возросла доступность скоростного интернета в небольших городах и селах.
Благодаря высокой скорости 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, в частности, стримингом HD TV, онлайн-играми, облачными сервисами, а также «интернетом вещей», телемедициной, smart-управлением энергетикой и сельским хозяйством, электронными мобильными кошельками.
Где самый быстрый 4G
Так, лучшие показатели по скорости 4G Vodafone зафиксированы в Одесской и Днепропетровской областях. В целом топ-10 областей по скорости сети четвертого поколения выглядит так:
- Одесская обл,
- Днепропетровская обл,
- Тернопольская обл,
- Волынская обл,
- Сумская обл,
- Винницкая обл,
- Херсонская обл,
- Полтавская обл,
- Черкасская обл,
- Львовская обл.
Что касается областных центров, самыми быстрыми в плане 4G оказались Николаев и Чернигов. В общем, рейтинг такой:
- Николаев,
- Чернигов,
- Ровно,
- Винница,
- Херсон,
- Днепр,
- Одесса,
- Львов,
- Запорожье,
- Черкассы.