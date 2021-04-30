Киевстар продолжает расширять покрытие 4G в Украине. Оператор подключил к сети четвертого поколения еще 800 населенных пунктов, сообщает пресс-служба.

Где появилась 4G

Киевстар увеличил покрытие 4G сети во всех областях Украины, активировав технологию скоростной передачи данных на 452 базовых станциях. Это позволило обеспечить работу сети 4G еще в 815 населенных пунктах.

Так в южных областях Украины покрытие 4G увеличено на территории 316 населенных пунктов, в Днепропетровской – 97, Донецкой и Луганской – 81, в западных областях – в 238, в центральных областях — 83 населенных пунктах.

Как удалось этого достичь

Киевстар установил в Украине более 15,5 тысяч базовых станций, на которых активирована технология LTE (4G). В результате более 87% населения Украины может пользоваться доступом к услугам 4G в сети оператора. Компания продолжает строительство мобильных сетей нового поколения, чтобы до 2022 года доступ к 4G был у 90% населення.

В 1 кв 2021 года Киевстар инвестировал в развитие новых технологий связи более 1 млрд грн, что позволило существенно увеличить территорию сети 4G. Благодаря этому количество абонентов, которые воспользовались скоростным мобильным интернетом, увеличилось в 1 кв 2021 на 24,3%. А потребление мегабайтов на одного абонента выросло на 27,5%. На сегодня связью 4G в сети Киевстар пользуется почти 10 миллионов человек.