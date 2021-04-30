На платформе Киевстар ТВ появится первый оригинальный сериал. Над ним уже работают FILM.UA Group и 1+1 media, сообщает пресс-служба медиагруппы.

Первый оригинальный проект

Так, в рамках стратегического партнерства FILM.UA Group, 1+1 media и Киевстар ТВ на платформе появится проект, созданный по мотивам одной из успешнейших украинских кинофраншиз — «Скажене весілля». Для Киевстар ТВ это будет первый оригинальный проект.

По словам руководителя проекта Киевстар ТВ со стороны 1+1 media Павла Рыбака, сегодня зрители высказывают активный интерес к отечественному ориганальному контенту. Для платформы собственный ориганальный проект является закономерным вкладом в развитие, что повлечет за собой расширение аудитории.

«Сейчас наблюдается высокая заинтересованность отечественным оригинальным контентом, о чем свидетельствуют результаты показов «Скаженого весілля». Создание первого Original сериала для Киевстар ТВ и в принципе шаг навстречу изготовлению собственного качественного контента — это то, о чем мы давно мечтали, и о чем, без преувеличений, мечтают миллионы украинцев. Верю в успех проекта и уверен, что это новая важная веха в развитии Киевстар ТВ», — комментирует Павел Рыбак.

О проекте

Проект создан по мотивам франшизы «Скажене весілля», он получил название «Скажені сусіди». Сериал будет состоять из 24 эпизодов длительностью в 25 минут. В нем зрители встретятся как с уже знакомыми персонажами, так и с новыми героями.

«История Василия Середюка и его семьи будет посвящена «мирному времени»: не в экстремальных условиях бесконечных свадеб, а в обычной повседневной жизни. Однако, вряд ли эту жизнь можно назвать спокойной: «Всех людей создал Бог, и только соседей — дьявол!», — красноречивый слоган проекта говорит сам за себя и обещает, что будет весело. Возможно, и не самому Середюку и его многочисленным родственникам и знакомым, но зрителям — точно», — описывают сериал в пресс-релизе.

К слову, авторы проекта не сомневаются в грядущей популярности «Скажених сусідів», поскольку кинотрилогия о свадьбах, что легла в основу нового проекта, стала едва ли не самым успешным украинским кинопроектом последних лет.

Так, кассовые сборы трех частей «Скаженого весілля» в целом составили более 124 млн грн ($ 4660000) и почти 1400000 проданных билетов. В прошлом году «Скажене весілля 2» стало единственным отечественным фильмом, который попал в ТОП-5 поисковых запросов украинцев в Google.

ТВ-, кинопрокатные и диджитал-права на показ фильмов франшизы проданы в десятки стран мира, включая Канаду, США, Польшу, страны Европы и Латинской Америки. А в Украине «Скажене весілля» стало самой рейтинговой лентой среди всех фильмов, показанных на ТВ с 2009 года на всех украинских каналах (доля премьеры на 1+1 — 28,4% по аудитории 18-54, 50 тыс.+).