SpaceX запустила новую партию спутников Starlink. Первая ступень ракеты Falcon 9 была возвращена на Землю седьмой раз, передает 3Dnews.

Запуск №26

Так, в космос отправились очередные 60 спутников Starlink. Они были запущены с помощью ракеты-носителя Falcon 9, первая ступень которой вернулась на Землю уже в седьмой раз.

Запуск был осуществлен вчера, 29 апреля, с площадки космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 23:44 по местному времени (6:44 по Киеву). Запуск стал уже 26 в рамках программы Starlink.

Сейчас орбитальная группировка SpaceX насчитывает около 1500 космических аппаратов. В скором времени она достигнет количества, необходимого для выполнения плана относительно 1584 аппаратов на высоте 550 км и обеспечения приличного глобального покрытия.

Охват Starlink

Как известно, бета-тестирование спутникового интернета Starlink компания SpaceX начала в еще в октябре прошлого года в Северной Америке. В январе зона тестирования была расширена на Канаду и Великобританию, немного позже к проекту присоединилась еще и Западная Германия. Теперь стало известно о бета-тестах в Австралии и, несмотря на трудности, компания все же предлагает предварительный заказ жителям Индии.

Илон Маск к концу текущего года пообещал обеспечить скоростным спутниковым интернетом Starlink большую часть населения нашей планеты. При этом сам интернет ускорится примерно до 300 Мбит/с, а задержка снизится примерно до 20 мс.

Что касается Украины, покрытие нашей страны спутниковым интернетом в этом году в планы SpaceX не входило. На сайте компании говорится, что для нас подключение интернета Starlink предусмотрено в 2022 году.