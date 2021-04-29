Нацсовет не утвердил решения о переоформлении лицензии телеканалу «НАШ». Регулятор пришел к выводу, что данный вопрос требует более тщательного изучения.

Что произошло

В Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратилось ООО «Наш 665». Обращение касалось переоформления лицензии телеканала «НАШ» в связи с изменением его характеристик, поскольку к спутниковому ретранслятору AMOS-3 прибавился ASTRA-4A.

Однако во время голосования за переоформление лицензии семь из восьми членов Нацсовета воздержались, и решение принято не было. Глава регулятора Ольга Герасимьюк отметила, что данный вопрос требует дополнительного изучения.

Причины

Дело в том, что во время мониторинга телеканалов на спутнике ASTRA-4 были обнаружены нарушения со стороны телеканала. Так, 6 апреля на спутнике появилось сообщение о том, что «НАШ» не вещает, однако через неделю там было зафиксировано вещание под логотипом «Макси ТВ».

Параллельные мониторинги двух программ с логотипами «НАШ» и «Макси ТВ» показали, что в эфире транслируется идентичный продукт, практически одновременно, с задержкой в 5-6 секунд. Нацсовет расценил такие действия как попытку ввести регулятор в заблуждение.

«Мы будем проводить более тщательный мониторинг обоих вещателей, но уже сейчас можем сказать, что это попытка ввести нас в заблуждение, поскольку до принятия решения об этом переоформлении касательно двух спутников одновременно, лицензиат делает аналогичную версию и транслирует ее с техническими параметрами ООО «Наша Прага»», — заявил член Нацсовета Максим Оноприенко.

В свою очередь директор канала «НАШ» Елена Рудик объяснила эту ситуацию тем, что «НАШ» якобы имеет постоянный контракт с телеканалом «Макси ТВ» на использование программ в своем эфире. Таким образом «НАШ» просто предоставил «Макси ТВ» возможность транслировать свои программы на спутнике.

Санкции

Повлияли на нежелание регулятора переоформить лицензию и принятые ранее против канала санкции. Так, 28 апреля Нацсовет по результатам проверок огласил телеканалу «НАШ» два предупреждения и выписал два штрафа на общую сумму более 200 тысяч гривен.

Санкции канал получил за разжигание в эфире вражды и ненависти. В частности, за приглашение в эфир Родиона Мирошника, фактически представляющего позицию оккупационной администрации временно оккупированных территорий Луганской области.

Помимо этого, в 2020 году в День независимости канал транслировал юмористический ролик «НАША (НЕ)ЗАЛЕЖНІСТЬ? НАШ ПОКАЖЕ», разжигающий, по мнению регулятора, вражду. Также негодование Нацсовета вызвал опрос зрителей о Нобелевской премии для Путина, в котором было зафиксировано манипулирование недостоверной информацией и популяризация президента страны-агрессора.