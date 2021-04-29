Netflix позаботился о зрителях, не желающих заморачиваться с выбором фильма/сериала для просмотра. Теперь сервис самостоятельно может включать потенциально интересные для зрителя проекты, передает MC.today.

Что нового

Netflix запускает новую функцию. Теперь извечную проблему выбора фильма/сериала для просмотра можно решить, нажав «Play Something» («Воспроизвести что-нибудь»).

«Иногда вы просто хотите открыть Netflix и погрузиться в новую историю. Вот почему мы создали Play Something — новый захватывающий способ расслабиться и что-нибудь посмотреть», — объясняют в блоге Netflix.

Пока эта функция будет доступна только на Smart TV в боковом меню на главной странице Netflix. Компания уже тестирует функцию на Android-устройствах. Ожидается, что вскоре «Включи что-нибудь» появится и в веб-версии сервиса.

Как это работает

В комментарии The Wall Street Journal дизайнер компании Бен Барон-Наджент сравнил новую функцию с телевизором, поскольку зрителю не нужно самостоятельно определять, что будет показано на экране.

«Вы включаете телевизор – и что-то играет. Теперь, вы открываете Netflix, нажимаете “Включи что-нибудь” – и что-то включается», – сказал он.

При запуске функции «Play Something» сервис включает зрителю рандомный проект, основываясь на предпочтениях пользователя. Это может быть как совершенно новый сериал/фильм, уже просмотренный, незаконченный, запланированный в списке и т.д.