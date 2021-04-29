Нацсовет выдал лицензию на вещание новому телеканалу «Канал Центр». Вещатель принадлежит Николаю Фельдману, передает Детектор Медиа.

Кому выдали лицензию

На вчерашнем заседании, 28 апреля, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал лицензию новому телеканалу. Разрешение сроком на 10 лет на вещание в кабельных сетях по технологии OTT получил «Канал Центр».

Лицензия оформлена на днепровскую «Телерадиокомпанию «Канал Центр»», владельцем и директором которой является Николай Фельдман. Компания была зарегистрирована в декабре 2020 года, ее уставной капитал — 1 383 700 грн.

Что известно о канале

Канал вещает 24 часа в сутки. В концепции предусмотрена трансляция информационно-аналитических, научно-просветительских и культурных программ. Роялти с провайдеров канал пока брать не намерен.

Сам Николай Фельдман во время заседания отметил, что нацелен на развитие сетевого регионального телевидения.