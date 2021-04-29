Eutelsat намерена инвестировать более 500 миллионов долларов в спутники OneWeb. Компания станет совладельцем оператора наряду с индийской Bharti Global и правительством Великобритании, передает Телеспутник.

Инвестиции и доля в управлении

Так, Eutelsat вложит $550 млн в OneWeb, тем самым практически полностью профинансировав проект. В связи с этим инвестор ожидает, что спустя 3-5 лет после полного развертывания группировки спутников годовая выручка OneWeb достигнет 1 миллиарда долларов.

«OneWeb станет первым оператором с группировкой на негеостационарной орбите с глобальным охватом, которая обеспечит пропускную способность в 1,1 Тбит/с для государственных заказчиков и операторов фиксированной и мобильной связи. Планируется второй этап расширения группировки, что позволит значительно расширить пропускную способность и гибкость системы», — сообщают в Eutelsat.

Кроме того, Eutelsat станет мажоритарным акционером с 24% в капитале OneWeb и такими же правами на управление оператором, как у индийской компании Bharti Global и правительства Великобритании.

Планы OneWeb

В начале года компания OneWeb сообщила, что приступает к реализации программы по запуску системы первого поколения, состоящей из 648 спутников. Кроме того, компания готовится к началу предоставления коммерческих услуг региональным клиентам уже в течение года.

В планах компании — к концу года расширить свои услуги в Великобритании, Аляске, Канаде, Северной Европе, Гренландии, Исландии и недостаточно обслуживаемых северных регионах Арктики. Уже со следующего года OneWeb надеется начать предоставлять глобальные услуги.

Об Eutelsat

Eutelsat — французский оператор спутниковой связи. Занимает первое место по величине оборота среди операторов спутниковой связи в мире. Крупнейшими акционерами Eutelsat являются British Telecom (17,5 % акций), France Telecom (23,1 %) и Deutsche Telekom (10,9 %).

Eutelsat (The European Telecommunications Satellite Organization) была основана в 1977 году представителями 17 европейских стран как межправительственная организация. Первый спутник (Eutelsat I F-1) был выведен на орбиту в 1983 году.

В 2001 году Eutelsat была преобразована в частную компанию, большинство стран-участниц продали свои доли Eutelsat Communications, ставшему основным собственником консорциума Eutelsat S.A (95,24% акций).