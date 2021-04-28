Нацсовет внес изменения в Перечень иностранных программ, чье содержание соответствует требованиям Евроконвенции о трансграничном вещании и законодательства Украины. Список пополнился одним каналам, а также была изменена информация о двух уже присутствующих там вещателях.

Новый в Списке

Так, в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратилось киевское ООО «АУТО ТИВИ» в качестве представителя испанской компании CONTENT GENERATION MEDIA S.L. Обращение касалось внесения в список разрешенных в Украине иностранных программ телеканала EL PRIMER CANAL AUTOMOVILISTICO.

Регулятор провел мониторинг канала, однако не зафиксировал в его эфире фильмов и передач, запрещенных для показа в Украине. При этом была обнаружена украиноязычная реклама, направленная на украинскую аудиторию.

О канале

Нацсовет внес EL PRIMER CANAL AUTOMOVILISTICO в перечень разрешенных иностранных программ, канал занял 186 позицию списка.

Трансляция на телеканале ведется на украинском языке. Сигнал на территорию нашей страны будет распространяться по технологии IPTV/ОТТ с использованием проводных и оптических линий связи.

Контент EL PRIMER CANAL AUTOMOVILISTICO преимущественно просветительско-развлекательный. Он адресован зрителям, которые интересуются новинками в автомобильном мире, в частности, рынком автомобилей и комплектующими, автомобильными соревнованиями и испытанием автомобилей и др.

KINO 1 и SPORT 1

Вместе с пополнением Списка Нацсовет также внес правки в данные о двух уже присутствующих в перечне телеканалах. С соответствующей просьбой к регулятору обратилось ООО «Поверхность-инвест».

Просьба касалась телеканалов KINO 1 и SPORT 1 (страна юрисдикции — Латвия). Нацсовет ее удовлетворил, добавив к уже имеющимся данным о каналах возможность одновременной ретрансляции в SD и HD.