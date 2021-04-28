За прошедший год «Триколор» обеспечил половину всего прироста рынка спутникового интернета, чем укрепил свою позицию в этом сегменте. Оператор намерен наращивать долю на рынке B2C и предлагает оборудование по ценам в несколько раз ниже рыночных, сообщает пресс-служба.

«Спутниковый интернет»

«Триколор» укрепил свои лидерские позиции на рынке спутникового интернета в сегменте B2C. Оператор обеспечил около половины всего прироста рынка спутникового интернета за 2020 г.

При этом основная доля пользователей услуги «Спутниковый интернет» от «Триколора» — физические лица. На нее приходится до 90% клиентов.

«Спутниковый интернет» — совместный проект «Триколора» и konnect, Россия (ООО «Евтелсат Нетворкс»). Согласно исследованию Telecom Daily, по итогам 2020 года konnect, Россия занял первое место в России по количеству VSAT-станций в сегменте B2C с долей рынка в 25 %.

Планы «Триколора»

«Триколор» планирует продолжать наращивать долю на рынке B2C. В связи с этим с конца апреля 2021 года в интернет-магазине и фирменных салонах-магазинах «Триколора» доступны комплекты оборудования для спутникового интернета за 4990 рублей, что ниже среднерыночной цены в несколько раз.

В «Триколоре» уверены, что возможность приобрести оборудование по специальной цене станет дополнительным драйвером роста всего рынка спутникового интернета.

«Обеспечение россиян доступным интернетом — приоритетная задача для всей телеком-отрасли. Мы также стремимся к тому, чтобы возможность подключить скоростной интернет была у россиян из любой точки страны», — прокомментировал руководитель направления «Спутниковый интернет» Даниил Нирман.

Спрос на услугу

Аналитики отмечают, что спрос на стабильный интернет в России по-прежнему высок, причем это касается не только отдаленных уголков страны, но и центральной части.

«Число активных пользователей спутникового интернета в 2020 году в России увеличилось на 9,6 % относительно показателей годом ранее и достигло 96,9 тыс. На долю Москвы и Московской области в количественном выражении приходится порядка 50 % рынка», — отмечают эксперты Telecom Daily.

У «Триколора» данные по количеству подключений в регионах соотносятся с результатами отраслевого исследования.

«С точки зрения спроса на услугу лидером является Московская и соседние с ней̆ области. Далее следуют агломерации крупных городов-миллионников, и уже затем труднодоступные северные территории», — подчеркнул Даниил Нирман.

По оценке Telecom Daily, в сегменте подключений к двустороннему интернету за период 2011-2020 годов наблюдается явная тенденция к снижению доли B2B в пользу физических лиц: за почти десятилетие пропорция изменилась с 97,7 % в пользу бизнеса и 2,3% для физических лиц до 69 % и 31 % соответственно.