Киевстар Бизнес запускает новое акционное предложение. Корпоративные абоненты оператора смогут без дополнительных оплат подключить интернет для гибкой работы вне офиса, сообщает пресс-служба.

Условия

По условиям акции, абоненты корпоративных тарифных планов линейки Smart могут подключить проводной интернет до 100 Мбит/с на свой домашний адрес без дополнительной платы за пользование сервисом. Оплата начисляется только за услуги мобильной связи по выбранному тарифному плану.

«Иметь возможность эффективно работать даже вне офиса – это актуальная потребность компаний в новой бизнес-реальности. Поэтому Киевстар предлагает своим клиентам воспользоваться выгодным предложением – подключить сотрудникам качественный интернет дома для продуктивной работы команд в удаленном режиме», – говорит директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар Константин Вечер.

Как подключить

Воспользоваться акционным предложением могут новые и существующие корпоративные клиенты Киевстар (тарифные планы линейки Smart). Акция доступна во всех городах, где есть покрытие услуги Персональный интернет/Домашний интернет.

Чтобы подключить Персональный интернет, необходимо проверить наличие покрытия услуги по определенному адресу и оставить заявку в ближайшем магазине Киевстар, подписав договор. Можно также подать предварительную заявку на сайте и завершить подключение в магазине.