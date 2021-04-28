После досрочного разрыва договоров с медиагруппами «Сеть Ланет» обновил перечень ТВ-пакетов, исключив из них каналы групп. Теперь провайдер сообщает о полном отключении услуги кабельного ТВ в двух городах.

Что случилось

Сеть Ланет прекращает предоставление услуг кабельного ТВ в двух городах Львовской области. Провайдер уже подал документы об аннулировании лицензий в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Кабельное ТВ от «Ланет» будет отключено в городах Самбор и Дрогобыч. Это связано с досрочным расторжением договоров медиагрупп с провайдером.

Что было до этого

В прошлом месяце StarLightMedia и «Медиа Группа Украина» (МГУ) практически одновременно сообщили о желании расторгнуть договоры с «Сетью Ланет». Предварительно обе медиагруппы направили провайдеру письменные уведомления о намерении прекратить сотрудничество уже в начале мая.

Спустя две недели «Сеть Ланет» получила еще два письма о достроковом расторжении договоров. Теперь уже 1+1 media и Inter Media Group заявили о желании отказаться от сотрудничества с провайдером.

Как говорил владелец «Сети Ланет» Виктор Мазур, причина заключается в том, что провайдер отказался выполнять условия медиагрупп по увеличению стоимости каналов. В Интернет Ассоциации Украины действия StarLightMedia, «Медиа Группы Украина», 1+1 media и Inter Media Group назвали картельным сговором.

В связи с этим «Сеть Ланет» подал в Хозяйственный суд Киева иск с просьбой запретить StarLightMedia досрочно разрывать договор. Однако суд отказал провайдеру в удовлетворении заявления.

Влияние медиагрупп на провайдеров

В пресс-релизе «Сети Ланет» говорится о том, что многие провайдеры в небольших городах Украины сталкиваются с проблемами по вине медиагрупп. Последние устанавливают слишком высокое роялти, что составляет треть абонплаты от пользователей. Из-за этого мелкие провайдеры терпят убытки и нередко прекращают деятельность.

Кроме того, цены на ТВ, установленные медиагруппами, сильно бьют по карману населению небольших городов. Из-за этого происходит отток абонентов, что тоже для малых провайдеров является предвестником конца.

«Сеть Ланет» приводит в пример данные Нацсовета, согласно которым в прошлом году 43 провайдера запросили аннулирование лицензии, а в позапрошлом — 29. Среди них: ООО Телерадиокомпания «Заря», ООО «Вест-ТВ», ООО ТРК «Меридиан», ООО Телекомпания «Радиус», ООО «ТЕЛСТ» и другие.