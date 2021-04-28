Беспрецедентный случай произойдет в мае на рынке платного телевидения. Конфликт между четырьмя медиагруппами и компанией «Ланет» приведет к тому, что впервые в истории украинского ТВ провайдер программной услуги прекращает ретранслировать и исключает из состава сервиса телеканалы четырех медиагруп: 1+1 media, «Медиа Группа Украина», StarLightMedia и Inter Media Group.

1 мая будут отключены телеканалы StarLightMedia: ICTV, Новый канал, СТБ, М1, М2, ОЦЕ

5 мая «Медиа Группа Украина»: Украина, НЛО TV, Индиго TV, Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3

19 мая телеканалы 1+1 media: 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, Бигуди, УНИАН и в добавок каналы на дистрибуции у 1+1 — Квартал TV, Bolt, StarFamily, StarCinema, FilmUA Drama, Кус-Кус, 36,6.

21 мая телеканалы Inter Media Group: Интер, К1, К2, НТН, Мега, Enter-фильм, Пиксель, Zoom.

28- 30 апреля «Ланетом» запланировано проведение технических работ для отключения телеканалов и даже сформированы обновленные тарифные планы без каналов четырех вещателей:

ТВ-пакет Baza (150+ телеканалов, стоимость 77 грн /30 дней). Доступен для абонентов кабельного и онлайн-телевидения.

(150+ телеканалов, стоимость /30 дней). Доступен для абонентов кабельного и онлайн-телевидения. ТВ-пакет Prime , (180 телеканалов, стоимость 97 грн /30 дней). Доступен для абонентов кабельного и онлайн-телевидения.

, (180 телеканалов, стоимость /30 дней). Доступен для абонентов кабельного и онлайн-телевидения. Кабельный ТВ-пакет Prime+ (180+ телеканалов, цена – 119 грн /30 дней).

(180+ телеканалов, цена – /30 дней). Бесплатный социальный ТВ-пакет Promo, включающий более 100 информационных и развлекательных украинских телеканалов. Доступен как абонентам кабельного ТВ, так и IPTV.

Данный конфликт и такое разрешение вопросов, когда стороны не только судятся, но и принципиально не готовы мириться – нарушает баланс сил на рынке платного телевидения и отбрасывает его по состоянию на 1 января 2017 года. Точка отчета, когда медиагруппы сообща начали этот рынок платного телевидения отстраивать, Создавая формальные и неформальные правила. Условия создания и построения этого самого рынка сложно было назвать справедливыми и партнерскими, но цель изначально была святая win-win, как для правообладателей, так и для провайдеров программной услуги. И даже виделась попытка синергии и консолидации, где выигрывал потребитель и информационное поле страны.

В ходе эволюции отношений между партнерами система дала сбой, и нынешнее отключение каналов у не самого маленького кабельного оператора носит кумулятивный раскольнический характер, который приведет в будущем к необратимым процессам. Причем не выиграет в конечном результате никто: ни правообладатели, ни провайдеры программной услуги, ни абоненты, ни в целом рынок и тем более не государство Украина. Каждая из сторон понесет репутационные, финансовые и эмоциональные потери. На кону будущая модель развития рынка платного ТВ, привлекательность телеканалов медиагрупп для провайдеров программной услуги на условиях медиагрупп и немножко интересы потребителей, которых особо никто и не спрашивал, чего же они хотят?

Чего ожидают медиагруппы:

Публичная порка «Ланет», чтобы другим неповадно было идти в разрез правилам и требованиям.

Ожидание перераспределения абонентской базы «Ланет» среди других участников рынка и восстановление финансовых показателей.

Доказательство рынку, что Content is king и без телеканалов правообладателей на условиях правообладателей построение рынка невозможно.

Участники рынка разделились на два лагеря. Первые считают, что свято место пусто не бывает, чего уж таить, и те игроки, у которых параллельные сети с «Ланет» и ОТТ-сервисы — ожидают миграцию абонентов, для которых наличие телеканалов мг – ценность. Суровый капитализм и солидарная консолидация рынка, когда все готовы подставить друг другу плечо помощи))

Вторые ожидают статистику и результат оттока абонентов у «Ланет». Если вдруг окажется, что в Киеве, где у компании наибольшее количество абонентов услуг кабельного ТВ и интернет, — потребность в каналах медиагрупп минимальная и необходимый контент зрители нашли на Youtube или вовсе не смотрели, а платили по инерции, то эти вводные со временем поменяют расклад сил и правила игры на рынке. Что может привести к тому, что провайдеры из мультисервисных компаний превратятся в «трубу» и за доступ к своим абонентам начнут требовать вознаграждение или разделение прибыли с позиции операторов. И эта труба в первую очередь – широкополосный доступ к сети интернет.

Первыми под раздачу пойдут классические кабельные операторы с аналоговым телевидением. Сегодня «Ланет» подал в Нацсовет заявление об аннулировании лицензий в Самборе и Дрогобыче. Динамика сдачи лицензий государству – прогрессивная. С одной стороны, правообладатели требуют увеличивать стоимость «Базового» пакета с 29 до 49, потом до 79, теперь до 99 гривен, что выровняло условия на рынке и убило такое понятие как «демпинг». С другой стороны, что для кабельного оператора что для потребителя ценность услуги линейного телевидения за деньги при наличии альтернативы в Т2 и халявы в сети интернет – катастрофически уменьшается. Зачем платить, когда можно не платить? На фоне роста тарифов, цен на продуктовый набор и ЖКХ, из двух шнурков выбирают тот, который с интернетом.

«Ланет» данная ситуация конечно потреплет, и часть абонентов уйдет из кабельного ТВ. Но тут включается невидимая рука рынка и окажется, что:

есть потребители, которых вполне устраивает «набор» каналов без медиагрупп, они даже готовы за этот сервис даже платить. Да, и у нас будет расти поколение, которое и не в курсе о существовании телеканалов, для них это продакшн-студии на платформе Youtube;

зачем платить, если медиагруппы шоу, новости программы собственноручно выкладывают в Youtube, а политические баталии транслируют в режиме он-лайн еще и в Facebook, и при желании это все можно смотреть совершенно бесплатно, или платить, но Youtube за Premium; Хотя, украинские потребители знают, как не платить и не смотреть рекламу;

если заплатить за интернет – то можно и не платить за ТВ… Зачем оплачивать 2 услуги, если в сети и так все есть;

в Т2 телеканалы медиагрупп вообще доступны бесплатно, а коробка для приема с эфирной антенной – это 3-4-5 месячных абонплат, и дальше полная свобода. Многие пенсионеры, кстати, пришли к этому решению, научившись считать деньги и поняв, что формула «один раз заплати, чтобы не платить – работает»;

более 2 миллионов украинских домохозяйств со спутниковыми антеннами так и не решились сменить «халяву» пускай и в урезанном виде на абонентскую плату и телеканалы медиагрупп в HD;

кочуя по легальным ОТТ-сервисам с периодичностью 1 гривна за 30 дней можно не платить месяцами полную стоимость за доступ к контенту медиагрупп; а ведь есть еще расшаривание абонемента, когда абонентская плата делится на количество экранов и акционеров;

а ведь есть еще и пираты, где намного дешевле, чем 99 гривен, и многие найдут утешение у них, и они – главный бенефициар этого противостояния, потому что давая абоненту интернет в комплекте с отсутствием ТВ-услуги, рынок быстро находит решение, а количество уголовных дел за пиратство закаляет флибустьеров быть более осмотрительными, но никак не отбивает охоту продавать ворованное; И тут бы медиагруппам в союзники взять легальных участников рынка и побороть пиратство, но судя по тенденциям, проще разбираться с теми до кого можно дотянуться. Возможно, со временем градус противостояния снизится, и полярность отношений между правообладателями и провайдерами изменится. Вот только вернуть обратно все как было и возвратить былой «статус-кво» не получится уже никогда.

По моему скромному мнению, собственными руками правообладатели создают себе же проблему в будущем. Если в Африке выросли поколения, которые никогда в жизни не видели проводного телефона, и сразу начали пользоваться мобильными, то в Украине начинает формироваться аудитория, потугами самих же медиагрупп, которые вполне себя вольготно и комфортно чувствуют без классического телевидения, без контента основных украинских вещателей и без понимания – зачем им этот контент необходим?

И вместо того, чтобы расти вместе с потребителем, на которого ставку в будущем будут делать рекламодатели, – хвататься за аудиторию, которая стареет – не лучшее решение. Уже сейчас потребитель 30+ знает и приучен, что самые оперативные новости – в социальных сетях, новостные каналы в режиме он-лайн доступны на сайтах телеканалов либо же на Youtube. Развлечение и образование в количестве миллион единиц контента на любой вкус и запрос – все там же на Youtube. И главный экран у них не телевизор, а телефон.

А чтобы кейс «Ланет» был не одиноким, не договорились Megogo и «Медиа Группа Украина». С 1 мая «Амедиатека» с библиотекой сериалов и фильмов от HBO, FOX, Showtime, Starz, BBC, ABC Studios, Sony Pictures будет доступна только на OLL.TV. А Лига Чемпионов и Лига Европы, после выигрыша тендера, – переезжает на Megogo с телеканалов «Футбол».

Что касается информационной безопасности, то, судя из риторики сторон, ситуация не коснется Северодонецка. И как я уже в личной беседе говорил Владимиру Кондрашову из «Нового времени»: нарушение баланса приводит к тому, что в ходе изменений, – часть потребителей из неконтролируемой среды переходят на темную сторону и «пиратские сервисы» – это только цветочки…