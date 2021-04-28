Самый престижный клубный турнир Южной Америки по футболу теперь можно посмотреть в Украине. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Официальными телетрансляторами матчей Кубка Либертадорес в сезоне 2021/2022 на территории Украины стали телеканалы «Футбол 1/2/3». Теперь украинские зрители – любители латиноамериканского футбола – смогут посмотреть матчи с участием таких легендарных клубов, как «Бока Хуниорс», «Ривер Плейт», «Палмейрас» или «Сантос».

Что такое Кубок Либертадорес

Кубок Либертадорес – это футбольный турнир, в котором участвуют различные клубы Южной Америки. Это футбол сумасшедшего темперамента и ювелирной техники. Это матчи, в которых рождаются новые звезды мировой величины, а градус противостояния накален до предела.

«Кубок Либертадорес – это очень ответственный турнир, как для команд, так и для нас, комментаторов. Немного волнительно поработать на этих играх, но, в то же время, всегда интересно открывать для себя что-то новое. Там много футболистов, которые в будущем смогут засиять в Европе, или же напротив, некоторые вернулись доигрывать на родину. Поэтому, будет интересно понаблюдать и за прогрессом молодых игроков, и за теми, кто уехал уже доигрывать», – говорит комментатор телеканалов «Футбол 1/2/3» Владислав Шалота.

Когда и где смотреть

Трансляция матчей группового этапа Кубка Либертадорес доступна на телеканале «Футбол 3». Первые матчи уже состоялись ночью 28 апреля: «Фламенго» обыграл «Унион» со счётом 4-1, а «Бока Хуниорс» одолела «Сантос» 2-0.

Расписание предстоящих трансляций на телеканале «Футбол 3»: