Электронный блок посудомоечной машины можно назвать её мозгом. В его задачи входит контроль за всеми функциями всех прочих составляющих элементов машины. В случае выхода из строя модуля электроники посудомоечная машина не может мыть посуду надлежащим образом и не способна выполнять поставленные задачи.

Возможные причины неполадок в электронном блоке

Неполадки в блоке электроники могут быть вызваны:

Недостаточной защитой от влаги. Механическими повреждениями. Перепадами напряжения в электросети. Отсутствием гальванической развязки в электронной схеме.

Большинство профессионалов и опытных пользователей предлагают производить замену неисправного электронного блока самостоятельно. Это позволит сэкономить немало денег. Полная замена электронного модуля профессионалом может обойтись в круглую сумму. Это касается всех типов посудомоечных машин.

Если электронный блок управления посудомоечной машины вышел из строя, у владельца машины есть два варианта: заменить его самостоятельно или вызвать из сервисного центра eco-service.kz мастера по ремонту, чтобы он быстро починил посудомоечную машину.

Замена электронного блока управления

Для выполнения ремонта электронного блока понадобится непосредственно новый блок управления посудомоечной машиной, ряд инструментов (строительный нож, отвёртки, тестер) и немного опыта.

Предупреждение! Перед заменой блока обязательно запомните порядок и места подключения контактов, чтобы их не перепутать. Более того, для каждого типа посудомоечных машин имеется свой уникальный блок управления. Имейте это в виду.

Порядок действий при замене модуля управления: