Ремонт посудомоечной машины / dishwasher repair

Электронный блок посудомоечной машины можно назвать её мозгом. В его задачи входит контроль за всеми функциями всех прочих составляющих элементов машины. В случае выхода из строя модуля электроники посудомоечная машина не может мыть посуду надлежащим образом и не способна выполнять поставленные задачи.

Возможные причины неполадок в электронном блоке

Неполадки в блоке электроники могут быть вызваны:

  1. Недостаточной защитой от влаги.
  2. Механическими повреждениями.
  3. Перепадами напряжения в электросети.
  4. Отсутствием гальванической развязки в электронной схеме.

Большинство профессионалов и опытных пользователей предлагают производить замену неисправного электронного блока самостоятельно. Это позволит сэкономить немало денег. Полная замена электронного модуля профессионалом может обойтись в круглую сумму. Это касается всех типов посудомоечных машин.

Если электронный блок управления посудомоечной машины вышел из строя, у владельца машины есть два варианта: заменить его самостоятельно или вызвать из сервисного центра eco-service.kz мастера по ремонту, чтобы он быстро починил посудомоечную машину.

Ремонт посудомоечной машины в eco-service.kz

Замена электронного блока управления

Для выполнения ремонта электронного блока понадобится непосредственно новый блок управления посудомоечной машиной, ряд инструментов (строительный нож, отвёртки, тестер) и немного опыта.

Предупреждение! Перед заменой блока обязательно запомните порядок и места подключения контактов, чтобы их не перепутать. Более того, для каждого типа посудомоечных машин имеется свой уникальный блок управления. Имейте это в виду.

Порядок действий при замене модуля управления:

  • Для начала следует отключить посудомоечную машину от питания, вынув вилку из розетки.
  • При помощи отвёртки выкрутите винты, расположенные по краям задней поверхности корпуса.
  • Снимите заднюю крышку корпуса и разожмите зажимы на верхней панели устройства.
  • После снятия верхней панели вы сможете получить доступ к электронному блоку управления посудомоечной машины.
  • Блок управления крепится винтами. Выкрутите их и аккуратно отсоедините провода.
  • Используя тестер, вы можете попробовать определить местонахождение сгоревшего элемента.
  • Отсоедините старый электронный блок и установите на его место новый модуль управления. Подключите аппарат к сети и проверьте его работу.