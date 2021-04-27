На днях стало известно, что пользователи медиасервиса MEGOGO лишились доступа к библиотеке Amediateka. Эксклюзивные права на контент теперь принадлежат сервису OLL.TV, предает НВ Бизнес.

Что говорят в MEGOGO

Контент Amediateka больше не доступен на MEGOGO. Как сообщил директор по стратегическому развитию медиасервиса Иван Шестаков, фильмы и сериалы были изъяты из доступа на MEGOGO по требованию правообладателя.

Эксклюзивные права на контент Amediateka получил сервис OLL.TV, входящий в «Медиа Группу Украина». Также доступ к библиотеке останется у партнерских платформ вроде Vodafone TV.

В MEGOGO говорят о том, что продолжают вести переговоры с правообладателем. Однако в случае потери контента, утверждает Иван Шестаков, значительного оттока пользователей не предвидится.

«У нас крупнейшая библиотека из украинских сервисов и любые изменения мы достаточно быстро компенсируем альтернативным контентом без особых сложностей», — отметил Шестаков.

Что говорят в OLL.TV

Как сообщает пресс-служба OLL.TV, с 1 мая контент Amediateka будет доступен в Украине эксклюзивно подписчикам OLL.TV и партнерских платформ Vodafone TV и «Интерактивное TV» от «Укртелеком». По словам директора OLL.TV Юлия Трибушная, цель сервиса — показать украинцам лучшие мировые фильмы и сериалы легально и в хорошем качестве.

«Мы хотим показывать нашим зрителям лучший мировой контент. Хотим, чтобы украинцы могли легально и в отличном качестве смотреть топовые фильмы и сериалы на любом экране, в любое время и там, где им это удобно. Мы покажем нашим зрителям не только хиты, но и самые долгожданные премьеры сериалов. А сегодня, когда Украина и весь мир вспоминает о чернобыльской катастрофе, стоит пересмотреть лучший сериал об этой трагедии – «Чернобыль”, созданный студиями HBO и Sky. Он правдиво, честно и открыто показывает цинизм власти и героизм простых людей, которые своими жизнями заплатили за чужие ошибки и за будущее многих поколений», сообщила Юлия Трибушная.

Отмечается, что каталог лучших фильмов и сериалов от студий HBO, FOX, Showtime, Starz, BBC, ABC Studios, Sony Pictures в HD-качестве будет доступен во всех тарифах oll.inclusive без дополнительной оплаты.

Контент Amediateka

Библиотека Amediateka включает как вечные хиты вроде «Игры престолов», «Клана Сопрано», «Нового Папы», «Секса и города» или «Настоящего детектива», так и новинки 2020 и 2021 года: «Отыграть назад», «Невероятные», «Ваша честь» и т.д.

Все мировые премьеры сериалов зрители OLL.TV увидят одновременно со всем миром в день их международных премьер. Уже 1 мая состоится премьера научно-фантастического сериала от студии Sky «Интергалактик» — история о банде женщин-заключенных, угнавших космический корабль.