Украинский бизнесмен Макс Поляков выкупил компанию Dragonfly Aerospace. Компания Поляка — Firefly Aerospace — планирует запускать спутники Dragonfly с помощью ракеты Firefly Alpha, передает НВ Бизнес.

Покупка Dragonfly Aerospace

У южноафриканского производителя спутников Dragonfly Aerospace будет украинский владелец. Компанию выкупил предприниматель и владелец аэрокосмического предприятия Firefly Aerospace Макс Поляков.

Сделка по продаже Dragonfly Aerospace была закрыта еще в начале этого месяца, однако официально о ней было объявлено только сегодня. Сумму сделки Поляков раскрывать не стал.

Ожидается, что приобретение южноафриканского производителя спутников даст Полякову точку опоры в условиях жесткой конкуренции на рынке спутников, а Firefly Aerospace получит потенциальный источник дохода.

Планы Firefly Aerospace

По планам самого Полякова, спутники Dragonfly будут выводить ракета Firefly Alpha. И первого такого запуска можно ожидать уже к концу июня.

Также, отмечает владелец Firefly Aerospace, в планах расширить присутствие Dragonfly Aerospace на американском и европейском рынке за счет новых мощностей.

Сейчас Firefly Aerospace нацелена на расширение производства и вывод на рынок собственной мощной ракеты Beta. Для этого компания хочет привлечь инвестиции в размере до $350 миллионов в течение года.

О Firefly Aerospace

Firefly Aerospace является частным космическим предприятием. Было основано в 2014 году как Firefly Space Systems. Через три года, в апреле 2017-го, из-за судебных разбирательств с Virgin Galactic компания была вынуждена признать себя банкротом.

После этого все активы предприятия, патенты и лицензионные соглашения выкупил украинский предприниматель Максим Поляков. На базе собственной EOS Launcher и приобретенной Firefly Space Systems Поляков создал Firefly Aerospace.

Компания занимается разработкой легких ракет-носителей для запуска груза в космос. В ноябре прошлого года запустила собственную ракету Firefly Alpha. В разработке — Firefly Beta и Firefly Gamma.