С программой M.E.Doc вы сможете организовать электронный документооборот и автоматизировать отправку/получение некоторых документов: накладных, отчётов.

В этом материале расскажем, как установить локальную и сетевую версии Медок, а также перенести программу на другой компьютер.

Как установить локальную версию Медок

Перед установкой необходимо закрыть все запущенные программы, чтобы они не мешали корректной работе инсталлятора. Загрузить установочный файл программы Медок можно на сайте Укрзвит из раздела «M.E.Doc».

После скачивания дистрибутива нужно будет выполнить следующее:

1. Нажать на загруженный файл, распаковать его и разрешить установку.

2. Ознакомьтесь с лицензионным соглашением, установите галочку согласия с условиями пользования и перейдите к следующему этапу установки.

3. Выберите локальный способ установки и кликните «Далее».

4. Укажите путь сохранения каталога программы или оставьте тот, что предложит «Мастер установки» (как правило, программа сохраняется на диске C).



После этого система запустит установку программы, а затем откроет ее на ПК.

Если вы устанавливаете программу Медок впервые, необходимо будет создать новое предприятие и заполнить его карточку (наименование, ИНН, юридический адрес, налоговый орган, где было зарегистрировано предприятие, и так далее).

При переносе ПО на другой компьютер нужно будет восстановить резервную копию уже имеющейся базы данных. Об этом расскажем далее.

Как установить сетевую версию Медок

Установка сетевой версии практически не отличается от установки локальной, за исключением, что на этапе выбора версии нужно указать «Сетевая».

Дальнейшие действия:

Укажите СУБД, согласованную с техническим специалистом или оставьте стандартную, которую предложит система. Выберите каталог для установки программы. Введите доменное имя (имя ПК, на котором расположен сервер), порт для работы ПО (стандартный — 9996) и название службы сервера. Лучше уточнить свободный порт у специалиста техподдержки. Укажите свободный порт для СУБД и нажмите «Далее».

После этого начнется установка программы.

Если у вас возникнут проблемы или система выдаст ошибку, обратитесь за помощью в техподдержку компании «Укрзвит».

Как установить Медок на другой компьютер

Перед тем, как перенести Медок на другой ПК, необходимо создать резервную копию базы данных.

Обычно программа сохраняет ее автоматически во время закрытия. Поэтому достаточно сохранить файл с базой данных на USB-накопитель.

Это будет последний сохраненный файл в папке «ZVIT_ARC» — «Мои документы».

Сохранить резервную копию можно самостоятельно в разделе «Администрирование».

Перейдите в него и нажмите «Резервное копирование». Затем кликните «Файл», «Сохранить резервную копию», выберите организацию, для которой нужно скопировать базу. Файл по умолчанию сохраняется в каталог «ZVIT_ARC». Скопируйте его на USB-носитель.

Следующим этапом нужно подключить USB-накопитель к новому ПК и сохранить базу в папке «Мои документы».

Затем установите софт на новый компьютер, следуя инструкции установки локальной или сетевой версии, представленной выше. Учтите, что версия ПО должна соответствовать или быть выше той, откуда вы скопировали базу.

После того как система установит и откроет Медок, выберите «Восстановление резервной копии» и кликните «Далее».

Затем в новом окне выберите файл в «ZVIT_ARC», сохраненный в «Мои документы». Все, база будет сохранена, а вы сможете продолжить работу в программе.