Игры жанра Hidden Object привлекают своими загадками и тем удовольствием, которое испытывает игрок, преодолев очередное препятствие. Поиск предметов требует усидчивости, внимательности и терпения, которые вознаграждаются прохождением квеста и получением наград.

Многие разработчики стремятся иметь в своем портфолио хотя бы одну игру из этого жанра. Студии Voki Games удалось создать действительно качественный продукт — manor matters, получивший признание многотысячной аудитории. Предлагаем познакомиться с ней и другими достойными внимания играми серии поиска предметов.

Manor Matters

Игра хороша своей непредсказуемостью. Игроку предстоит поиск предметов в небанальных сценах. За каждую находку полагаются звезды, за которые потом можно приобрести вещи и объекты меблировки. Игровой процесс не ограничивается поиском предметов. Игрок параллельно вовлечен в реставрацию поместья Каслвуд, которое хранит в себе множество тайн.

Равенхилл (Ravenhill)

Разработка компании MyTona привлечет внимание любителей фантастики и мистики. Вам придется раскрыть тайну города-призрака и понять, куда исчезли все его жители. Поиск предметов — часть общей головоломки, которая включает прохождение мини-игр с ограничением времени. Есть настройка персонажа, что делает игру интересней и разнообразней.

NCIS: скрытые преступления

Вы сможете стать агентом NCIS и расследовать преступления в подразделении Морской пехоты. Необходимо собирать информацию, чтобы добраться до преступника. Есть несколько вариантов настроек поиска предметов и интересных мини-игр.

Фото: скриншот из игры Manor Matters

Охотник на демонов 4: Загадки света

В игре затронута тематика Древнего Египта, с демонами и воинами света. Главный персонаж — Лилу, племянница охотника за демонами Ашмура, спасает свою тетю от Сета. Наберитесь терпения и включите максимальную наблюдательность, чтобы найти все скрытые знаки и предметы.

Hidden Objects: Mystery of the Enchanted Forest

Поиск предметов в лесу захватывает и увлекает, а единение с природой очарует даже скептиков. Здесь предусмотрено 30 захватывающих уровней, проходить которые можно различными способами. Пользуясь подсказками, добытыми прохождением специальных квестов, будет легче преодолеть особенно сложные этапы.

Игры Hidden Object на протяжении многих лет пользуются популярностью, немногим уступая самым востребованным жанрам. У них есть своя армия поклонников всех возрастов. Привлекательность таких игр заключается в том, что в них можно играть как самому, так и с детьми, развивая в подрастающем поколении усидчивость и внимательность.