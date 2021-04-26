12 апреля – в День космонавтики – небольшой космический аппарат успешно пристыковался к активному телекоммуникационному спутнику для проведения обслуживания, которое позволит продлить срок его эксплуатации. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Ключевые моменты:

Компании Northrop Grumman, Intelsat и Telenor Satellite второй раз в истории космической индустрии успешно провели на орбите миссию по стыковке небольшого космического аппарата с телеком-спутником.

Космический аппарат MEV-2, построенный компанией Northrop Grumman, успешно пристыковался к работающему на орбите уже 18 лет спутнику Intelsat IS-10-02 (THOR 10-02) для проведения обслуживания, которое, как ожидается, позволит продлить срок эксплуатации спутника на пять лет.

При планировании миссии аппарата MEV-2 был учтён положительный опыт предыдущего проекта компании Northrop Grumman – аппарата MEV-1, который в прошлом году провёл успешную стыковку с нерабочим спутником Intelsat.

Что произошло

12 апреля Northrop Grumman Corporation и её дочерняя компания SpaceLogistics LLC провели успешную стыковку космического аппарата Mission Extension Vehicle-2 (MEV-2) с коммерческим спутником связи Intelsat 10-02 (THOR 10-02) в рамках миссии по обслуживанию спутника с целью продления срока его эксплуатации.

Это уже вторая стыковка двух коммерческих космических аппаратов, проведенная компанией на орбите. MEV-1 вошёл в историю, когда успешно стыковался со спутником Intelsat 901 (IS-901) в феврале 2020 года. Однако, в отличие от космического аппарата MEV-1, который стыковался со спутником IS-901 над геостационарной орбитой перед возвращением последнего в эксплуатацию, аппарат MEV-2 стыковался со спутником IS-10-02/THOR-10-02 непосредственно на его оперативной геостационарной орбите.

Напомним, MEV-2 был запущен на орбиту 15 августа 2020 года с космодрома в Куру (Французская Гвиана) на борту ракеты Ariane 5.

Что известно о спутнике Intelsat 10-02 (THOR 10-02)

Спутник Intelsat 10-02 (THOR 10-02) находится в совместном владении Telenor Satellite с компанией Intelsat. Он был запущен на орбиту в 2004 году, и в настоящее время пребывает в отличном состоянии, продолжая обеспечивать тысячи жизненно важных каналов связи для судов, плавающих по загруженным морским маршрутам, для находящихся в удалённых районах платформ добычи полезных ископаемых. Также спутник обеспечивает каналы связи для систем телерадиовещания и наземных служб в отдалённых районах.

Перспектива дальнейшего продления работы этих каналов сделала очевидным выбор компаний Telenor и Intelsat в пользу технологий Northrop Grumman. Компании являются первыми операторами коммерческих спутников, выполняющими обслуживание активного спутника на геосинхронной орбите. Стоит отметить, что необходимость проведения таких работ связана также с тем, что спутник должен исчерпать свои запасы топлива к концу 2021 года.

В соответствии с условиями контракта на предоставление услуг по продлению срока эксплуатации космический аппарат MEV-2 будет обслуживать спутник Intelsat 10-02 (THOR 10-02) на протяжении пяти лет, прежде чем отстыковаться от него, и перейти к выполнению новой миссии.

Что известно о миссии MEV

Mission Extension Vehicle (MEV) является первым в линейке космических аппаратов Northrop Grumman, предназначенных для обслуживания спутников непосредственно на орбите. Однако, после прошлогодней роботизированной миссии по обслуживанию, отмеченной наградами DARPA, компания проводит с агентством SpaceLogistics совместную миссию, результатом которой станет первое в истории роботизированное обслуживание на орбите коммерческого спутника Intelsat 10-02 (THOR 10-02).

Данная миссия позволит расширить рынок обслуживания на орбите как коммерческих, так и государственных спутников клиентов с использованием передовой робототехники, при этом будет задействована система Mission Robotic Vehicle (MRV) для проведения на орбите ремонта, модернизации, сборки, детального осмотра и перемещения спутников клиентов с помощью робототехники.

В рамках программы расширения портфеля сервисных услуг на орбите компания Northrop Grumman использует системную инженерию на основе моделей для разработки модулей Mission Extension Pod (MEP), которые также будут предоставлять критически важные услуги по продлению срока эксплуатации спутников, находящихся в космосе в течение длительного времени. MRV будет использоваться для установки этих модулей на работающие на орбите коммерческие и государственные спутники с целью продления срока их эксплуатации. Компания планирует провести в 2024 году запуск MRV, а также запуск первых MEP.

Что говорят в компаниях

«Успешная стыковка нашего второго аппарата Mission Extension Vehicle в очередной раз демонстрирует надёжность, безопасность и полезность космической логистики, – отметил вице-президент по стратегическим космическим системам Northrop Grumman и президент SpaceLogistics LLC Том Вилсон. – Успех данной миссии открывает возможности для эксплуатации второго поколения наших сервисных спутников и роботов, гарантирующих гибкость и отказоустойчивость как для коммерческих, так и для государственных спутниковых операторов, что позволяет реализовать совершенно новые классы миссий».

«Компания Intelsat на протяжении более пяти десятилетий является первопроходцем в области многих космических технологий. Мы гордимся своим тесным сотрудничеством с Northrop Grumman в рамках работы над сегодняшней новаторской миссией – стыковкой работающего спутника связи на геостационарной орбите, – заявил директор компании Intelsat по обслуживанию Майк ДеМарко. – Космическое обслуживание – ценный инструмент для компании Intelsat в сфере расширения высококачественного обслуживания, от которого зависят наши клиенты. Технология MEV от Northrop Grumman помогла нам продлить срок службы двух в целом исправных и высокопроизводительных спутников, позволив нам сосредоточить наш инновационный капитал на развитии сети спутников Intelsat следующего поколения – эта технология является для нас беспроигрышным вариантом».

Генеральный директор компании Telenor Satellite Мортен Тенгс добавил: «Это новаторский проект, и мы рады представившейся возможности стать частью его успеха. Обеспечение исключительной спутниковой связи для клиентов является нашей основной задачей, и благодаря этой исторической миссии мы продолжим обслуживать наших морских и удалённых клиентов, предлагая им критически важные решения в сфере связи, от которых они зависят».