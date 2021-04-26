Отличная новость — беспроводные наушники в allo.ua и многих других магазинах электроники вскоре пополнятся парочкой новых интересных моделей. Компания Nokia презентовала сразу две новые гарнитуры – True Wireless Earphones ANC T3110 и Bluetooth Headset T2000.

Что собой представляют ANC T3110

Модель ANC T3110 – это полностью беспроводные наушники погружного типа. Гаджет состоит из двух независимых модулей, снабженных излучателями в 12,5 мм. Производитель позаботился и о весьма неплохой защите гарнитуры от пыли и влаги, которая соответствует классу IPX7. Это значит, что ни пыль, ни легкий дождь устройству не страшны.

Другие технические характеристики гаджета также приятно удивляют:

технология активного шумоподавления;

автономность работы 5,5 часа без шумоподавления, с применением технологии – 4,5 часа;

зарядной футляр поддерживает автономность гаджета еще до 22 часов.

Характеристики модели T2000

Гарнитура Т2000 выполнена в оригинальном лаконичном дизайне, напоминающем ожерелье. Новинка оборудована 11 мм излучателем и чипом Qualcomm QCC3034. В устройстве использована технология, предотвращающая эхо и устраняющая нежелательные шумы. Благодаря возможностям технологии Qualcomm aptX беспроводные наушники Т2000 способны воспроизводить звук качества CD.

Обе модели поддерживают технологию Bluetooth 5.1. Радиус действия гаджетов достигает 10 метров. Ожидаемая цена гарнитуры Т3110 около 55 у.е., а пара наушников Т2000 будет стоить около 25-30 долларов.