В Украине появятся сразу два новых телеканала. Запустит оба вещателя блогер, политтехнолог и кандидат на пост Президента Украины 2019 Владимир Петров. Об этом сообщает телеграм-канал TV post.

Новые телеканалы Петрова

Как известно, в марте прошлого года Владимир Петров запустил информационно-познавательный канал «Исландия». Уже во время локдауна текущего года Петров готовит к запуску сразу два телеканала — «Масон ТВ» и «Закон ТВ».

Телеканал «Исландия» имеет спутниковую лицензию, однако два новых канала Петрова будут осуществлять кабельное вещание по технологии OTT. Вероятно, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания пролицензирует «Масон ТВ» и «Закон ТВ» уже в эту среду, 28 апреля.

О каналах

Оба телеканала оформлены на ООО «Масон ТВ», имеющее одну структуру собственности с каналом «Исландия». Мажоритарным владельцем выступает Владимир Петров, миноритарными — блогеры Александр Барабошко и Василий Крутчак. Соучредителем и директором обеих компаний является медиаменеджер Павел Немерюк.

Телеканал «Масон ТВ» предложит зрителям передачи, связанные с мистической тематикой — все, что касается необъяснимых с точки зрения науки событий и вещей. В свою очередь «Закон ТВ» будет транслировать «судовые шоу» и старые детективные сериалы.

Отмечается, что к еще не работающим каналам уже проявляют интерес. Есть информация о том, что сразу две медиагруппы хотят взять «Масон ТВ» и «Закон ТВ» на дистрибуцию. Кроме того, дистрибутор «Континент ТВ» намерен распространять вышеупомянутые каналы в кабельных сетях.