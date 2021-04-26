Компания SES объявила результаты ежегодного исследования рынка Satellite Monitor. SES продолжает оставаться лидером в отрасли, предоставляя 8 265 каналов, почти 3 000 из которых доступны в формате HD для 361 миллиона домохозяйств по всему миру, сообщает пресс-служба.

SES в Европе и Африке

Исследование Satellite Monitor в этом году показало положительную динамику роста аудитории в Европе (+2 миллиона домохозяйств) и Африке (+2 миллиона домохозяйств). В главном орбитальном регионе SES (19,2 градуса восточной долготы) спутники SES теперь обслуживают 118 миллионов домохозяйств или более 43% всех телезрителей Европы. Количество домохозяйств, принимающих контент в HD-качестве на частоте 19,2 градуса восточной долготы, также продолжило увеличиваться до 84%, что в динамике роста составило почти 30% за последние пять лет.

В целом охват домохозяйств вещанием от SES в этом году незначительно снизился в основном из-за изменения методологии отчётности, внедрённой регулирующим органом в Индии, которая требует использовать новый принцип определения активных абонентов.

На рынке Европы были определены следующие ключевые тенденции:

Рост HD и UHD – спутник остаётся предпочтительной платформой для HD, обеспечивая почти 40% домохозяйств с принимающими устройствами высокой чёткости и составляя практически такую же долю абонентов, как кабельное телевидение и IPTV вместе взятые. Кроме того, с 2019 года количество экранов UHD увеличилось на 5 процентных пунктов, и теперь они присутствуют в 20% европейских домохозяйств.

Контент OTT является взаимодополняющим – доставка видеосигнала через интернет дополняет, а не заменяет линейное телевидение. За последние пять лет OTT-вещание выросло на 138%, в то время как традиционное линейное телевидение – будь то спутниковое, кабельное, IPTV или эфирное телевидение – в основном оставалось на стабильном уровне.

Satellite Monitor в Украине

В Украине исследование Satellite Monitor проводилось компанией GfK. Во время исследования была использована методика – CAPI (Computer Assisted Personal Interview – персональное интервью с помощью компьютера), и размер выборки составил 1000 человек. В исследование были включены домохозяйства, которые оборудованные телевизором с классическим (линейным) типом приема сигнала (спутниковым, кабельным, эфирным или IPTV).

Исследование показало, что количество телевизионных домохозяйств в Украине за 2020 год снизилось на 340 000 c 13.35 миллионов (по данным на конец 2019 года) до 13.01 миллионов.

За 2020 год по типам приема произошли такие изменения:

Количество спутниковых домохозяйств уменьшилось на 770 000 и составляет 3,79 млн домохозяйств (4,56 млн в 2019 году).

Количество кабельных домохозяйств уменьшилось на 390 000 и составляет 3,46 млн домохозяйств (3,85 млн в 2019 году).

Количество домохозяйств, принимающих наземный эфир увеличилось на 240 000 домохозяйств и составляет 4.58 млн домохозяйств (4,34 млн в 2019 году). При этом кол-во аналоговых домохозяйств стало на 330 000 меньше (цифровых стало больше).

Количество IPTV домохозяйств увеличилось на 590 000 и составляет 1,19 млн на конец 2020 года (0,6 млн в 2019 году).

Количество домохозяйств, принимающих спутниковый сигнал в высоком разрешении (HD) увеличился до 1,84 млн (1,10 млн в 2019 году).

Охват SES в Украине

Так, общий охват SES в Украине составляет 12,48 млн домохозяйств (12,68 млн в 2019 году). Из которых:

Спутниковые домохозяйства – 3,58 млн (202 000 домохозяйств обслуживаются другими спутниковыми системами). Охват SES снизился на 960 000 домохозяйств.

Кабельные домохозяйства – 3,46 млн. Снизился на 390 000 домохозяйств.

Наземный эфир, только цифровые домохозяйства – 4,25 млн (330 000 домохозяйств остаются аналоговыми). Охват вырос на 560 000 домохозяйств (320 000 за счет конверсии аналог/цифра).

IPTV домохозяйства – 1,19 млн (100%). Рост охвата – 590 000 домохозяйств.

Общий охват SES

Общий спутниковый охват SES снизился на 770 000 домохозяйств. Спутниковый охват SES снизился на 960 000 домохозяйств (проникновение снизилось с 99.5% до 94.7%).

«2020 год был насыщенным для телевизионного рынка Украины. Произошло множество изменений, одно из которых стало – кодирование спутникового сигнала медиагруппами, что изменило распределение сил на телевизионном рынке. Мы наблюдали определенные изменения – уменьшилась доля спутникового приема, что было весьма ожидаемо, ведь зрители предпочитают смотреть локальный контент. Большая часть домохозяйств использовали наземный эфир и IPTV, а также произошла миграция почти 1 млн домохозяйств, и уменьшилось общее количество ТВ домохозяйств. Но несмотря на это, спутниковое телевидение в Украине остается одной из предпочтительных платформ для доставки видео сигнала», – сказал Глава представительства SES в Украине и странах СНГ Онно Зонневельд.

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