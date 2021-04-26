Telcoin (TEL) – это токен ERC-20, который создала Telcoin Pte. Ltd. – команда разработчиков, базирующаяся в Сингапуре. Данный проект направлен на интеграцию технологии блокчейн со всемирными мобильными сетями: цель создания Telcoin состоит в обеспечении возможности мгновенных международных денежных переводов всем пользователям мобильных телефонов.

Основными продуктами компании являются сам токен TEL и приложение-кошелёк Telcoin Wallet, которое можно загрузить из App Store или через Google Play. Кошелёк позволяет пользователям передавать TEL третьим лицам без уплаты комиссионных сборов, которые, как правило, сопутствуют международным денежным переводам. Кошелек Telcoin предоставляет пользователям возможность безопасной отправки TEL на любой номер телефона и перевода активов на любой другой адрес кошелька, совместимый с ERC-20, и обратно.

Как и где можно купить Telcoin

По данным crypto-mining.ru сегодня токены TEL можно покупать исключительно путём обмена на них других криптовалют. Если вы хотите приобрести Telcoin за наличные, то сначала придётся купить BTC или ETH. Вот где это можно сделать:

Coinbase – самое популярное место для покупки Telcoin. Latoken – надежная биржа для получения токенов TEL. KuCoin – ещё одна хорошо зарекомендовавшая себя криптовалютная биржа, где можно покупать Telcoin. Uniswap – DEX (децентрализованная биржа), предлагающая варианты покупки Telcoin. Balancer – покупайте Telcoin на DEX.

Как работает Telcoin

С момента своего запуска в 2017 году проект Telcoin притягивает к себе повышенное внимание благодаря своим амбициозным планам, направленным на объединение телекоммуникационной отрасли с технологией блокчейн. Основная цель проекта Telcoin заключается в том, чтобы сделать денежные переводы проще и эффективнее – как при одноранговых транзакциях на номера телефонов физических лиц, так и при взаимодействии с площадками для электронной торговли.

Telcoin тесно сотрудничает с крупными мобильными сетями в тех регионах мира, где доступ к традиционным финансовым учреждениям затруднён. Такое партнёрство приносит пользу малообеспеченным слоям населения, предоставляя доступ к ранее недоступным финансовым услугам, при этом единственное требование для участия в программе – наличие работающего смартфона с активным тарифным планом на телефонную связь.

Проект использует API, который помогает продвигать сетевое взаимодействие и сотрудничество. Операторы и сети могут интегрироваться с Telcoin через данный API; это, в свою очередь, дает им право на получение постоянного выпуска TEL. Сети, которые получают большие объёмы трафика и имеют более высокую степень интеграции, в качестве вознаграждения получат больше TEL.

Помимо официального кошелька компании, Telcoin можно интегрировать с существующими мобильными кошельками. Платежи, переводимые через партнёрские мобильные кошельки, являются бесплатными, при этом единственная взимаемая плата – это плата за конвертацию TEL в другие криптовалюты и конвертацию этих криптовалют в фиатные деньги. Бесплатные операции в приложении с конвертацией, поддерживаемые местными телекоммуникационными компаниями, несомненно, понравятся как потребителям, так и владельцам бизнеса, ищущим способы сократить дополнительные расходы.

Конечная цель проекта заключается в создании условий для всеобщего отказа от банковских услуг во всём мире путём создания альтернативы традиционным платформам для денежных переводов, предлагающей услуги доступных денежных переводов, проведения платежей, кредитования и другие льготы, которые могут быть получены благодаря технологии блокчейн.

Преимущества и недостатки Telcoin

Плюсы:

Доступность по всему миру. Telcoin сотрудничает со многими операторами мобильной связи и всеми основными электронными кошельками в качестве токена ERC20, что даёт данному проекту возможность охватить беспрецедентно большое сообщество пользователей.

Telcoin сотрудничает со многими операторами мобильной связи и всеми основными электронными кошельками в качестве токена ERC20, что даёт данному проекту возможность охватить беспрецедентно большое сообщество пользователей. Экономическая рентабельность. Согласно последним исследованиям, сумма комиссии за переводы в среднем по миру составляют около 7%, в то время как в рамках Telcoin средняя стоимость таких переводов составляет менее 2% от каждой транзакции, и только 0.5% комиссии за перевод.

Согласно последним исследованиям, сумма комиссии за переводы в среднем по миру составляют около 7%, в то время как в рамках Telcoin средняя стоимость таких переводов составляет менее 2% от каждой транзакции, и только 0.5% комиссии за перевод. Опытная команда разработчиков. Персонал компании Telcoin может похвастаться более чем 10-летним опытом работы в сфере блокчейнов и телекоммуникаций.

Минусы:

Невыгодное вложение. По состоянию на апрель 2021 года Telcoin занимает 145-е место в списке криптовалют, а его стоимость составляет 0.006 доллара за монету.

По состоянию на апрель 2021 года Telcoin занимает 145-е место в списке криптовалют, а его стоимость составляет 0.006 доллара за монету. Не обеспечивается и не проверяется. Telcoin не обеспечивается никакими физическими товарами или фиатной валютой и никогда официально не проверялся каким-либо регулирующим органом.

Заключение

На международном рынке денежных переводов, где доминируют такие крупные игроки, как Western Union, уже давно назрела революция. Интеграция мобильных технологий и блокчейна вполне могла бы легко решить проблемы, с которыми сталкиваются эти крупные игроки, включая медленную скорость транзакций и непомерно высокие суммы комиссии.

При этом потребность в дешёвых и быстрых глобальных транзакциях со временем будет только возрастать. Попытка Telcoin стать пионером на пока не освоенном рынке телекома может принести невероятные результаты. С другой стороны, вся бизнес-модель данного проекта сильно зависит от сотрудничества крупных операторов телефонной связи, а также от их готовности и желания интегрировать технологию Telcoin в свою собственную.

Большинство аналитиков рассматривают TEL как инвестицию с высоким риском и высокой прибылью, которая со временем может либо взорвать рынок, либо потерпеть полное фиаско.