Ланет обновляет перечень телевизионных пакетов и существенно снижает стоимость ТВ-услуг. Об этом говорится на официальном сайте провайдера.

1 мая Сеть Ланет полностью обновит услугу телевидения. В связи с досрочным разрывом договоров на трансляцию, из телевизионных пакетов будут исключены телеканалы четырех медиагрупп (1+1 media, «Медиа Группа Украина», StarLightMedia и Inter Media Group).

Как будет происходить отключение:

StarLightMedia (ICTV, Новый канал, СТБ, М1, М2, ОЦЕ) – с 1 мая 2021 .

(ICTV, Новый канал, СТБ, М1, М2, ОЦЕ) – . «Медиа Группа Украина» (Украина, НЛО TV, Индиго TV) – с 5 мая 2021 .

(Украина, НЛО TV, Индиго TV) – . 1+1 media (1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, Бигуди, Униан) – с 19 мая 2021 .

(1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, Бигуди, Униан) – . Каналы дистрибутируемые 1+1 media (Квартал TV, Bolt, StarFamily, StarCinema, FilmUA Drama, Кус-Кус, 36,6) – с 19 мая 2021 .

(Квартал TV, Bolt, StarFamily, StarCinema, FilmUA Drama, Кус-Кус, 36,6) – . Inter Media Group (Интер, К1, К2, НТН, Мега, Enter-фильм, Пиксель, Zoom) – с 21 мая 2021 года.

Вместе с тем будут добавлены новые международные телеканалы.

Для заказа будут доступны следующие ТВ-пакеты: