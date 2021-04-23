Ланет обновляет перечень телевизионных пакетов и существенно снижает стоимость ТВ-услуг. Об этом говорится на официальном сайте провайдера.
1 мая Сеть Ланет полностью обновит услугу телевидения. В связи с досрочным разрывом договоров на трансляцию, из телевизионных пакетов будут исключены телеканалы четырех медиагрупп (1+1 media, «Медиа Группа Украина», StarLightMedia и Inter Media Group).
Как будет происходить отключение:
- StarLightMedia (ICTV, Новый канал, СТБ, М1, М2, ОЦЕ) – с 1 мая 2021.
- «Медиа Группа Украина» (Украина, НЛО TV, Индиго TV) – с 5 мая 2021.
- 1+1 media (1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, Бигуди, Униан) – с 19 мая 2021.
- Каналы дистрибутируемые 1+1 media (Квартал TV, Bolt, StarFamily, StarCinema, FilmUA Drama, Кус-Кус, 36,6) – с 19 мая 2021.
- Inter Media Group (Интер, К1, К2, НТН, Мега, Enter-фильм, Пиксель, Zoom) – с 21 мая 2021 года.
Вместе с тем будут добавлены новые международные телеканалы.
Для заказа будут доступны следующие ТВ-пакеты:
- ТВ-пакет Baza (150+ телеканалов, стоимость 77 грн/30 дней). Доступен для абонентов кабельного и онлайн-телевидения.
- ТВ-пакет Prime, (180 телеканалов, стоимость 97 грн/30 дней). Доступен для абонентов кабельного и онлайн-телевидения.
- Кабельный ТВ-пакет Prime+ (180+ телеканалов, цена – 119 грн/30 дней).
- Бесплатный социальный ТВ-пакет Promo, включающий более 100 информационных и развлекательных украинских телеканалов. Доступен как абонентам кабельного ТВ, так и IPTV.