26 апреля 2021 года в эфире KYIV.LIVE — премьера документального проекта собственного производства «Чернобыль: возвращение домой». Он приурочен к 35-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Вместе со съёмочной группой телеканала на место событий вернутся три человека, которые жили в Припяти до аварии. Туристы и исследователи приезжают сюда, чтобы увидеть город-призрак. А для героев проекта это — путь домой.

Как они жили до аварии? Где были в момент взрыва и что помнят о том дне? У каждого в памяти — своя история и своя картинка произошедшего, которая отличается от громких фильмов и статей в сети.

Алексей Бреус работал инженером на Чернобыльской АЭС и был последним, кто нажимал кнопку на пульте управления аварийным 4 блоком.

Инне Фирман тогда было всего 13 лет. Во время эвакуации она потеряла родителей.

Наталья Поливьяная — молодая девушка, которая недавно вышла замуж, забеременела и за 5 дней до аварии родила малыша.

Они жили спокойной, счастливой жизнью. Но 26 апреля 1986 года все изменилось.

«Это возвращение к памяти, и оно у каждого свое, — говорит автор документального проекта, журналист KYIV.LIVE Валерия Лобач. — Даже Алексей, который был в гуще событий, говорит: «Я не знал, как эвакуировали Припять, я этого не видел». Мы снимали их именно в ту секунду, когда они вошли в свой двор, увидели свой дом. Это настоящие эмоции, настоящие истории. Они хотели рассказать о том, чего никто не знает».

Сложив их воспоминания воедино, можно ещё на шаг приблизиться к истине.

Смотрите документальный проект «Чернобыль: возвращение домой» в понедельник, 26 апреля, в 18:00 на KYIV.LIVE.

Команда телеканала посвятит ряд эфирных событий этого дня воспоминаниям о трагедии на ЧАЭС, жертвам катастрофы и тем, кто спасал людей ценой своей жизни.