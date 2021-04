Сектор SEO отличается динамичностью и закладывает основу для новаторских стратегий. Компании, предоставляющие профессиональные услуги в сфере SEO, информируют о том https://dvacom.net/seo-prodvizgenie-saytov-kiev, что тенденции в этом секторе постоянно меняются, и поэтому необходимо адаптироваться к высококонкурентному рынку.

SEO или оптимизация к поисковикам – это наиболее эффективный способ привлечь клиентов как в онлайн-магазины, так и в обычные торговые точки. Однако секрет успеха данной оптимизации лежит в её правильном использовании, поскольку SEO – это область, которая постоянно развивается. Некоторые обновления кажутся довольно сложными из-за перемен в мире, однако правда заключается в том, что они стоят того. Для достижения успеха нужно сосредоточиться на органических результатах, а также на платных объявлениях. По оценкам экспертов, около 30% SEO-стратегий приводят к покупкам.

Что такое SEO? SEO, аббревиатура от «Search Engine Optimization» (оптимизация к поисковым системам) – это искусство/навыки/магия оптимизации онлайн-контента, а также структуры web-сайта и его технической базы, чтобы поисковые системы (например, Google) могли легко его находить. А затем отбирать его для списка лучших результатов при поиске по определённому ключевому слову в бесплатном или органичном разделе страницы результатов поиска.

Вот несколько основных тенденций SEO, о которых нужно знать в 2021 году и в последующий период.

Core Web Vitals

Прежде чем изучать все основные тенденции SEO, внимательно присмотритесь к своему web-сайту. Его основные характеристика могут оказывать огромное влияние на SEO рейтинг.

Google впервые представил показатели Core Web Vitals в 2020 году. Данные показатели учитывают факторы ранжирования сайтов, ориентированные на пользователя. Понимание этих жизненно важных показателей поможет вносить в web-сайт осознанные изменения.

Можно улучшить показатель взаимодействия с пользователем (UX), чтобы сайт был быстрым и простым в использовании. Google при определении рейтинга уделяет первоочередное внимание UX. Поисковик желает обеспечить своим пользователям лёгкость и удобство.

Если вашим сайтом сложно пользоваться, посетители будут уходить с него. Ваш SEO-рейтинг упадёт. В результате шансы на привлечение новых клиентов снизятся.

Необходимо учитывать три аспекта взаимодействия с пользователем: загрузку, стабильность и интерактивность.

LCP

Показатель LCP (Largest Contentful Paint, Крупнейшее содержательное отображение) оценивает производительность загрузки. Данный показатель учитывает, насколько быстро загружается самый большой элемент на странице. Эти элементы могут включать текст, изображения и видео.

Задержка загрузки на мобильных устройствах на одну секунду может повлиять на конверсию до 20%. К слову, вероятность совершения будущих покупок у людей, имевших отрицательный опыт использования мобильных устройств, на 62% ниже.

Обеспечение быстрой загрузки web-сайта обеспечит клиентам лёгкость при доступе к необходимой им информации. Если самый большой элемент на странице окажется слишком большим, страница будет тормозить. В результате посетители уйдут, не конвертируясь.

Улучшить показатели LCP можно:

Выбрав более качественный хостинг.

Оптимизировав картинки.

Уменьшив количество кодов CSS и Javascript.

Используя кеширование страниц.

Также можно рассмотреть возможность использования сети доставки контента (CDN).

FID

Аббревиатура FID расшифровывается как First Input Delay (Первая задержка ввода). Этот элемент рассматривает интерактивность сайта.

Что происходит, когда клиент набирает адрес сайта или переходит по ссылке? Насколько быстро реагирует его браузер?

Вы можете улучшить показатели FID:

Включив кеширование браузера.

Уменьшив Javascript и сжав его.

Разделив длинные задачи Javascript.

Убрав ненужные сторонние скрипты.

Удалив нежелательные файлы или фрагменты кода.

Увеличение времени реакции обеспечивает отзывчивость страниц.

CLS

И, наконец, последним элементом является Совокупный сдвиг макета (Cumulative Layout Shift, CLS), который учитывает перемещение элементов при загрузке страницы.

Показатели CLS также можно улучшить:

Путём ограничения встроенного контента и окон iframe (встроенного фрейма).

Путём установки фиксированных размеров изображений.

Путём предварительной загрузки необходимых web-шрифтов.

Улучшение показателей CLS обеспечивает стабильность.

Если всё это для читателя звучит слишком сложно, обратитесь к опытному агентству, занимающемуся web-дизайном, разработкой и продвижением сайтов. Они могут обновить web-сайт с учётом тенденций UX-дизайна. Любой простой в использовании web-сайт является важным компонентом плана SEO.

Искусственный интеллект

Искусственный интеллект (AI) изменяет способ взаимодействия людей с онлайн-контентом всех типов. Отдельные алгоритмы искусственного интеллекта работают на различных платформах, и при этом стоит отдельно отметить такие инструменты, как искусственный интеллект Google. Алгоритмы AI, такие как RankBrain, играют решающую роль в ранжировании сайтов в поисковой выдаче (SERP). Инструменты искусственного интеллекта обладают уникальной способностью отслеживать изменения и обучаться для лучшего поиска информации при последующем использовании. Это означает, что инструменты искусственного интеллекта со временем будут развиваться и совершенствоваться. Оптимизация сайта для AI приведет к улучшению показателей CTR, организации, удобочитаемости и обратных ссылок.

Оптимизация к голосовому поиску

Голосовой поиск стал предпочтительным способом поиска информации в интернете. Такой вид поиска намного проще, чем набор текста, и более интуитивно понятен. В 2021 году мудрые web-мастера учитывают данный факт. Поэтому оптимизируйте свои публикации для голосового поиска. Использование в заголовках и подзаголовках вопросов и длинных ключевых фраз облегчает голосовой поиск. Вы можете дополнительно подстроиться под голосовые запросы, сделав контент сайта в целом похожим на естественную речь. Также желательно начинать некоторые из абзацев с вопросов (когда, как, что, кто и т.д.). Люди используют голосовой поиск для того, чтобы искать рецепты, видеоуроки и различные инструкции. Они могут воспользоваться данной функцией при поиске хорошего ресторана, качественных продуктов и услуг. Убедитесь в том, что ваш контент предстает перед ними с оптимизацией естественного языка для голосового поиска.

Это не просто инструменты искусственного интеллекта: голосовой поиск – это новейшее увлечение, позволяющее пользователям искать продукты, товары и услуги без необходимости печатать запрос. Такие приложения, как Alexa, Siri и другие голосовые поисковики, прошли долгий путь своего развития. В 2021 году и в дальнейшем данные инструменты будут становиться всё более популярными. Если вы хотите оптимизировать свой домен для голосового поиска, вам необходимо продумать длинные ключевые слова и фразы, которые с большей вероятностью будут использоваться клиентами при голосовом поиске. Единственная хитрость, которую следует помнить, состоит в том, что в случае с голосовым поиском ключевые слова должны быть разговорными, а также следует избегать сокращений.

Адаптируйте сайт для пользователей мобильных устройств

В 2019 году Google внедрил индексацию, ориентированную в первую очередь на мобильные устройства, и с тех пор всё изменилось. Теперь поисковые системы рассматривают мобильную версию сайта как основную. И для этого есть простая причина; около 50% всего интернет-трафика сегодня генерируют мобильные устройства и смартфоны. Вот почему сайты, гарантирующие удобство пользователям мобильных устройств, занимают высокие позиции в поисковой выдаче (SERP).

EAT-факторы остаются актуальными даже в 2021 году

Многие эксперты отходят от принципов EAT, но, по мнению многих SEO-экспертов, это неправильно, по крайней мере, сейчас. Факторы EAT (или же «опыт, авторитетность и надёжность») являются очень важными факторами, определяющими «качество» домена. Вас смущает понятие «качество»? Если вы стремитесь к реальному успеху, то необходимо убедиться в том, что ваш ресурс наполнен качественным контентом. В особенности это касается тех, чей бизнес попадает в категорию YMYL (Your Money or Your Life, что можно перевести как «Ваши деньги или Ваша жизнь»). Проведите тщательное исследование, чтобы узнать о рынке, запросах клиентов и предпочтениях пользователей. Используйте всю собранную информацию для создания контента в формате, предпочитаемом пользователями.

А как на счёт длинного контента?

При подготовке контента нужно помнить о том, что «лонгриды» объёмом более 3000 слов генерируют в три раза больше трафика, чем короткие тексты. Ими также чаще делятся. Тем не менее, не следует «спамить» словами, чтобы сделать контент длиннее. Вы должны позаботиться о том, чтобы создать контент высокого качества, содержащий информацию, которой хочется поделиться, чтобы позволить поддерживать показатели вовлечённости. Ваша задача состоит в том, чтобы найти как минимум 2000 слов по теме и разбить статью на подзаголовки, облегчающие её просмотр. Кроме того, упростите обмен контентом с помощью очевидных ссылок для обмена, заголовков и других функций.

Улучшите предиктивный поиск

Поисковики всегда экспериментировали с предиктивным поиском, а с 2017 года Google ввёл кардинальные изменения в форме Discover. Это один из наиболее известных инструментов на основе искусственного интеллекта, который определяет результаты и делает прогнозы в соответствии с моделями поведения. Данный самообучаемый инструмент подбирает наиболее важный контент в соответствии с интересами пользователя. Запомните, что для того, чтобы появиться в Google Discover, не нужно делать ничего особенного. Все, что нужно, – это следить за качеством контента, чтобы роботы Google проиндексировали вашу страницу; это автоматически гарантирует, что она появится в Google Discovery.

Найдите место для видео

Онлайн-контент в формате видео – следующий шаг к увеличению посещаемости сайта. Если вы до сих пор не занимались созданием видеоконтента, то сейчас самое время изменить свои привычки. Видеопроект превосходит все другие формы контента в плане потребления и увеличения входящего трафика/удержания пользователей. Однако оптимизация видеоконтента имеет собственные особенности. Оптимизируйте название канала и убедитесь в том, что его описание удобно для пользователя и содержит правильно подобранные ключевые слова. Такие платформы, как YouTube, позволяют делать оптимизацию при помощи функции автозаполнения, поэтому убедитесь в том, что вы подобрали ключевые слова правильно.

Не забывайте об оптимизации картинок

Визуальные материалы и картинки радикально изменились благодаря появлению более качественных изображений высокой чёткости. Люди могут покупать продукты, просматривать и исследовать их, опираясь на изображения и видеоконтент. Google и другие подобные поисковые системы настаивают на оптимизации изображений. Используйте высококачественные релевантные изображения, давайте файлам с изображениями индивидуальные имена и используйте альтернативные теги, чтобы помочь сканерам/ботам классифицировать изображения. Кроме того не забывайте добавлять фотографии на карту сайта, это упрощает и облегчает индексацию.

В 2021 году критически важную роль будет играть локальный поиск

Люди привыкли рассматривать интернет как глобальную систему. В целом это верно; однако при этом нужно помнить, что клиенты всегда используют интернет для поиска локализованных продуктов и услуг. Вот почему следует тщательно и серьёзно продумать вопросы инвестирования в локальное SEO, чтобы местные клиенты могли находить вашу фирму. Вы обязательно должны вкладывать средства в локальное SEO. Это становится новой нормой – когда простой поиск информации о продукте будет приводить пользователей к вам на сайт.

Это ключевые советы, которые нужно учитывать при выработке правильной стратегии SEO кампании на 2021 год и далее. Максимально используйте свои возможности.

В чём важность SEO?

Вот три причины, которые должны заставить подходить к данному вопросу серьёзно – даже если вы только изучаете SEO для новичков:

По данным Search Engine Journal, 93% всего трафика на web-сайты приходит через поисковые системы. Вам необходимы услуги SEO для того, чтобы попасть в эти поисковые системы и получить свою долю трафика. Согласно отчёту Search Engine People, почти 80% пользователей игнорирует проплаченную рекламу в результатах поиска. Иными словами, побеждают органичные результаты поиска, на которые влияет правильность подхода к SEO. Исследование, проведённое Hubspot, показало, что 75% пользователей никогда не выходит за рамки первой страницы поисковой выдачи. Иными словами, выигрывают органичные результаты поиска, попавшие на первую страницу выдачи Google и других систем, в том числе – благодаря правильному подходу к SEO.

Распространённые заблуждения о SEO

Для правильности понимания принципов SEO очень важно развеять распространённые заблуждения, связанные с вопросами поисковой оптимизации. Если вы желаете, чтобы ваш бизнес начал получать выгоду от успешно выбранной стратегии, тогда необходимо понимать, что может обеспечить SEO, а что не может. Ниже представлены несколько общих практических правил, которыми следует руководствоваться при выборе новой стратегии SEO для повышения производительности web-сайта и достижения поставленных целей в сфере продаж:

SEO не даёт мгновенных результатов. Одно из наиболее распространённых заблуждений, связанных с SEO, состоит в том, что аналитик может щёлкнуть выключателем и открыть шлюз трафика, мгновенно продвинув ваш сайт на вершину первой страницы поисковой выдачи. Несмотря на то, что нулевая или первая позиция является целью любой стратегии SEO, мгновенно достигнуть такого результата невозможно. SEO – это ещё не всё. Несмотря на то, что стратегия SEO может иметь важное значение для получения конкурентного преимущества в цифровом пространстве, в ней таится нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Важно помнить, в частности, о таких вещах, как насыщение рынка, которое может привести к необходимости более трудоёмким действий, чем может покрыть ваш рекламный бюджет. Если вы опоздали к началу игры, вам будет сложно найти свободные места в зале. В этом случае может помочь платный маркетинг. SEO – отличный способ подготовить web-сайт к платной рекламе. SEO – это не волшебная палочка. Компании, добившиеся успеха благодаря инвестициям в SEO, не сбрасывали со счетов также вопросы, связанные с решением внутренних задач. Внутренние бизнес-цели обеспечивают здоровую маркетинговую стратегию. SEO в сочетании с увеличением трафика на web-сайт, вовлечением пользователей и превосходной бизнес-моделью, естественно, увеличивает продажи. И напротив, неэффективная бизнес-модель будет экспоненциально тормозить рост.

Заключительные слова

Поисковая оптимизация – сложный, но важный компонент стратегии для компаний, стремящихся успешно конкурировать в интернете. Упомянутые выше тенденции SEO в 2021 году дают этому пояснения, и вы должны относиться к ним критически.

Выбирая наилучший способ оптимизации web-сайта в 2021 году, необходимо помнить о многом. Постоянно меняющиеся тенденции требуют не только регулярных обновлений сайта с размещением на нём контента высочайшего качества, но также и оптимизации существующего контента и страниц. Как никогда важно держать руку на пульсе тенденций локального SEO. В связи с заявлением Google о переходе на приоритетное индексирование для мобильных устройств с марта 2021 года для всех компаний критически важно оптимизировать контент для достижения наилучших результатов.