Sony Pictures заключила еще один контракт на эксклюзивный показ фильмов о Человеке-пауке и других персонажах киновселенной Marvel. Права на размещение кинокартин в собственных видеосервисах получала компания Disney, передает Культуромания.

Контракт с Disney

Кинокомпания Disney заключила масштабный договор со студией Sony Pictures. В рамках соглашения корпорация получает эксклюзивное право на показ фильмов о Человеке-пауке и других персонажах Marvel на своих видеосервисах, включая Disney+.

«Это победа для всех фанатов, которые получат возможность получить доступ к самому лучшему контенту от двух самых плодовитых студий Голливуда на множестве просмотровых платформ», — говорится в заявлении, выпущенном по итогам переговоров.

Контракт между Sony Pictures и Disney подписан на пять лет — с 2022 по 2026 годы. Помимо Disney+, продукция Sony также будет выходить на Hulu, FX Networks, ABC, Disney Channels и Freeform.

Контракт с Netflix

Не только сервисы Disney имеют права на показ супергеройских фильмов. В начале месяца Sony Pictures заключила соглашение с Netflix. Стриминговый сервис получил право на показ фильмов киностудии в течение пяти лет.

Как и Disney, Netflix покажет новые фильмы о Человеке-пауке и других персонажах киновселенной Marvel, на которые у Sony есть права (например, Веном или Мобиус). Однако, в отличие от Disney, Netflix первым будет получать доступ к релизам Sony.

Соглашения касаются только американского кинорынка. По оценкам экспертов, контракты Sony с Disney и Netflix принесут студии до трех миллиардов долларов прибыли.