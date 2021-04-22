Два крупных российских онлайн-кинотеатра — More.TV и Wink — могут объединиться. Владельцы сервисов готовы пойти на такой шаг, чтоб успешно конкурировать с другими платформами, предает РБК.

Переговоры о слиянии

Сообщается, что Национальная медиа группа (НМГ) и «Ростелеком» обсуждают возможность слияния сервиса уже несколько месяцев: вопрос поднимался еще до смены руководства НМГ в феврале.

Источники РБК уточняют, что на тот момент рассматривалась возможность размещения на Wink всей библиотеки More.TV. Таким образом More.TV становится поставщиком контента, а Wink — его дистрибьютором. Однако какие варианты сделки стороны обсуждают сейчас — неизвестно.

Зачем объединять сервисы

Как говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, объединение More.TV и Wink является вполне логичным решением с точки зрения выживания в условиях конкуренции. По его словам, уже скоро на рынке онлайн-кинотеатров останется только четыре крупных игрока: мелкие уйдут или будут поглощены.

Таким образом, у растущих сервисов есть только два выхода: вкладывать миллиарды рублей в оригинальный контент, либо объединяться с другими игроками. Только так, говорит Кусков, они смогут выстоять против ivi и Okko, чья рыночная доля по итогам прошлого года достигла 22,5% и 13,5% соответственно.

Рентабельность сервисов

Онлайн-кинотеатр More.TV был запущен в 2019 году. На видеосервисе был представлен и собственный контент, и контент входящих в НМГ телеканалов. По планам медиагруппы, More.TV уже за два-три года после запуска должен был выйти в топ-3 по числу подписчиков в сегменте цифрового видео.

По итогам 2020 года выручка по РСБУ ООО «М3», на которое оформлен бизнес More.TV, составила 1,4 млрд руб., чистый убыток — 231,7 млн руб. По данным агентства Telecom Daily, прошлогодняя выручка More.TV и других интернет-платформ НМГ соответствует лишь 2,6% всех доходов легально работающих в России онлайн-кинотеатров.

В отличие от More.TV, видеосервис Wink, запущенный в в 2018 году не занимается собственным производством. На платформе уже размещается контент More.TV наравне с некоторыми проектами Start и Amediateka.

По оценке Telecom Daily, доля Wink за 2020 год равнялась 7,3%, что соответствует 2,8 млрд руб. выручки. Сам «Ростелеком» в своей отчетности отдельно показатели Wink не приводит.

Сотрудничество НМГ и «Ростелекома»

Как отмечает гендиректор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин, слияние Wink и More.TV не станет ни для кого неожиданностью. Слияние сервисов, по его мнению, как раз будет логичным и рациональным шагом, поскольку НМГ и «Ростелеком» сотрудничают уже много лет.

Так, в 2018 году стороны создали совместное предприятие «Медиа-Телеком», выступающее основным владельцем телеканалов семейства Fox в России. В 2019 году это педприятие запустило в России канал UFC TV о cмешанных единоборствах, в 2020 году — НХЛ ТВ.

В 2019 году «Ростелеком» также тестировал сервис «Витрина ТВ», созданный по инициативе Национальной медиа группы для вещания телеканалов в интернете.