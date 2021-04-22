Давайте угадаем. В последнее время ваш лэптоп (ноутбук) частенько барахлит, и вы подумываете над тем, чтобы его заменить. Возможно, ваш лэптоп работает со скоростью улитки, или же с ним ещё что-то не так. И, по всей вероятности, пришло время купить новый. Однако, на практике всё это может занять немало времени – учитывая все хлопоты, связанные непосредственно с покупкой и с переносом информации на новый лэптоп. Так может не стоит торопиться с покупкой нового устройства, а вместо этого просто отремонтировать то, которое у вас уже есть? Отсюда выплывает ещё один более важный вопрос: как часто следует покупать новый лэптоп? Данная публикация поможет читателям найти ответы.

Средний срок жизни лэптопа

Эксперты утверждают, что лэптопы в среднем должны эксплуатироваться в течение 3-5 лет. Однако на практике для оценки примерного срока службы лэптопа следует учитывать целый ряд факторов:

Если лэптоп эксплуатируется с настройками средней производительности, которые не оказывают сильной нагрузки на центральный процессор, то, возможно, устройство прослужит дольше.

Очистка от пыли и проверка вентилятора охлаждения также являются гарантией того, что лэптоп прослужит дольше.

Хранение лэптопа в сухом прохладном месте также продлит его срок службы. Резкие перепады температур негативно влияют на работу.

Если техническому обслуживанию лэптопа уделять достаточно внимания, он может прослужить до 8 лет.

В отличие от настольных ПК, модернизация некоторых компонентов лэптопа иногда может быть сопряжена с трудностями. Некоторые элементы внутренней архитектуры ноутбуков могут быть припаяны к материнской плате – особенно, если речь идёт о недорогих девайсах.

Это означает, что лэптоп, в принципе, может сохранять более-менее нормальную работоспособность, однако при этом он не будет соответствовать системным требованиям новых программ и приложений – таких, как компьютерные игры.

Рекомендуется проверять приложения, которые используются наиболее часто. Если чувствуете, что ноутбук не справляется с ними должным образом, это явный признак того, что он нуждается в замене.

Признаки для замены ноутбука

Очень важно внимательно следить за здоровьем и эффективностью работы вашей системы. Вот лишь некоторые из признаков, которые могут свидетельствовать о том, что пришло время заменить лэптоп:

Система работает медленно

Если устройство загружается и выключается слишком долго, пора его заменить. Ещё одним признаком, говорящим о необходимости замены лэптопа, является время загрузки программ.

Работа всех систем не замедляется внезапно, но с течением времени пользователи могут заметить происходящие изменения. В некоторых случаях можно обновить компоненты, чтобы повысить производительность ноутбука. Однако через некоторое время замена лэптопа станет более действенной мерой, чем постоянное устранение неполадок и ремонт.

Неожиданное отключение

Ещё одним признаком того, что пришло время заменить лэптоп, является перегрев. Это приводит к тому, что он неожиданно отключается. Происходит такое, когда вентилятор перестаёт работать должным образом.

Если вентилятор начинает шуметь сильнее, чем шумел раньше, или если лэптоп начал слишком быстро нагреваться – то для начала можно попытаться это исправить. Однако в некоторых случаях ремонт вентилятора не представляется возможным, и тогда придётся просто заменить лэптоп. Синий экран, также известный как «Синий экран смерти» (BSoD), также является верным признаком того, что с устройством что-то не так.

Новое программное обеспечение не загружается

Иногда вполне ещё рабочий лэптоп может стать бесполезным: это может выясниться тогда, когда вы попытаетесь загрузить новую программу, а ноутбук не будет соответствовать её минимальным системным требованиям. В таком случае, скорее всего, придётся подумать о его модернизации или замене.

Новым играм и программному обеспечению обычно свойственны всё более возрастающие требования к системе. Поэтому устаревший лэптоп может справиться с их запуском, а может и не справиться. Как следствие, это будет настоящей проблемой, когда необходимо установить мощную программу для учёбы или работы.

Недостаточная безопасность

В современном мире излишне особо подчеркивать важность защиты данных от киберпреступников. Во время серфинга в интернете, пользователи постоянно подвергаются риску столкнуться с вирусами и вредоносными программами, а также могут стать жертвой хакеров.

Убедитесь в том, что программное обеспечение ноутбука имеет все необходимые обновления. Лэптоп в хорошем состоянии может принимать и устанавливать обновления программного обеспечения безопасности, позволяющие без проблем защитить вас и вашу систему.

О чём необходимо помнить при покупке нового лэптопа

Если вы решили, что настало время обновиться, – к вашим услугам лэптопы различной конфигурации и стоимости. Однако попытка покупки вслепую может привести к тому, что в конечном итоге у вас будет система, неспособная справляться с возлагаемыми на неё задачами.

Или же, напротив – вы купите устройство, обладающее функциями, которые никогда не будете использовать. Поэтому если читатели данных строк решили, что пришло время для покупки нового лэптопа, советуем обратить внимание на ряд критических технических характеристик.

Размер

В диапазоне от 11 до 17 дюймов рынок предлагает широкое разнообразие моделей. Если для вас решающее значение имеет портативность, обратите внимание на лэптопы малых размеров. Их наиболее удобно носить с собой.

12- и 13-дюймовые лэптопы дают отличную картинку на экранах, являясь при этом отличными компаньонами для тех, кто часто находится в пути. Многие ноутбуки для бизнеса – такие, как Lenovo ThinkPad 14 – являются 14-дюймовыми лэптопами.

В лэптопах большего размера обычно установлено более качественное оборудование – в частности, отдельная видеокарта, а не интегрированная в материнку. Они хорошо подходят для программ, требовательным к ресурсам, а также для компьютерных игр. Вместе с тем в лэптопах большего размера имеется большее количество портов, а экран большего размера даёт более качественную картинку.

Тип

Наряду с традиционными лэптопами в продаже имеются более современные версии, созданные с учётом тех или иных потребностей пользователя. Ультрабуки очень лёгкие и очень эффективные с точки зрения энергопотребления и времени автономной работы.

Нетбуки предлагают баланс между мощностью и портативностью, поэтому они являются наилучшим выбором для тех, кому необходим надёжный ноутбук, который можно легко переносить.

Лэптопы 2-в-1 пользуются в наше время огромной популярностью, потому что такой лэптоп вы можете использовать в качестве планшета, сняв или переместив клавиатуру за экран. Это отличный вариант для тех, кто часто смотрит фильм на стриминговых платформах.

Качество экрана

Сенсорные экраны очень удобны в работе, если вы используете гибридный лэптоп и желаете иметь доступ к различным функциям без использования клавиатуры. Однако, сенсорные экраны, как правило, имеют глянцевый дисплей, который хорошо отражает свет в освещённой среде. Это может оказать негативное влияние на впечатления от просмотра или редактирования видеоконтента.

Большинство лэптопов укомплектованы экраном, поддерживающим формат Full HD, который в наши дни является основным и наиболее рекомендуемым стандартом экранов. Также на рынке доступны лэптопы, имеющие 4K-экраны, однако наличие экрана такого стандарта, как правило, делает лэптоп более дорогим.

Если вы редактируете видео- или фотоматериалы, возможно, вас заинтересуют модели класса хай-энд. Если вы увлекаетесь играми, тогда следует учитывать частоту обновления и время отклика дисплея. Это даст конкурентное преимущество, особенно во время игры в онлайн-игры.

Клавиатура

Убедитесь в том, что клавиатура лэптопа практична в эксплуатации, имеет удобную раскладку и клавиши нормального размера. Весьма практичными являются клавиатуры с подсветкой – особенно, если планируется использовать лэптоп в условиях плохого освещения.

Центральный процессор

При выборе лэптопа огромное значение имеет качество процессора. Если вы склоняетесь к покупке лэптопа с процессором Intel Core, вам следует обратить внимание на модели с процессором Core i5 или Core i7.

Если вы работаете с программами, которые не столь требовательны к ресурсам, вы можете выбрать лэптоп с процессором Core i3. Однако, в целом они не очень практичны, поскольку не могут работать с самыми современными программами.

В продаже, наконец, появились лэптопы с процессорами Core i9. Они предлагают производительность на уровне настольных компьютеров, однако при этом стоят они дорого. Мобильные APU AMD Ryzen привлекательны для геймеров, потому что в сочетании с видеокартами AMD они обеспечивают качественный игровой процесс.

ОЗУ

Для запуска основных программ и выполнения задач, предусматривающих открытие нескольких окон, потребуется как минимум 8 Гб оперативной памяти. Если вы планируете активно использовать более мощные программы, обращайте внимание на модели, имеющие как минимум 16 Гб оперативной памяти. Однако, в таких случаях лучше выбирать лэптоп, имеющий около 32 Гб оперативной памяти – если его цена приемлема.

Хранилище данных

Проблемой тонких и лёгких лэптопов является сложность установки жёсткого диска с большим объёмом. Однако в последнее время на рынке появляется всё больше тонких и лёгких лэптопов, укомплектованных SSD-накопителем с ранее неслыханным объёмом 512 Гб. При этом во многих случаях лэптоп с быстрым SSD-накопителем укомплектован также MHD (механическим жёстким диском) ёмкостью 1 ТБ для обеспечения оптимальной производительности.

Заключение

Покупка лэптопа – это не то решение, которое принимают легкомысленно. Если вы всё ещё не совсем уверены в том, стоит ли продолжать довольствоваться старым лэптопом, или же всё же покупать новый, потратьте ещё немного времени, чтобы взвесить все варианты. Однако любой выбор в конечном итоге будет чего-то стоить. Если вы решили, что пора покупать новый лэптоп, то теперь у вас, по крайней мере, есть некоторые критерии, на основании которых можно принимать решение о покупке.