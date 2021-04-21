MEGOGO запускает новый аудисериал «Припять» в память о катастрофе на Чернобыльской АЭС. Проект голосами реальных местных жителей раскажет слушателям о жизни в городе до аварии, о дне трагедии и об эвакуации, сообщает пресс-служба.

Аудиосериал «Припять» на MEGOGO

С сегодняшнего дня на медиасервисе MEGOGO появился документальный аудиосериал «Припять», приуроченный к 35-й годовщине памяти катастрофы на Чернобыльской АЭС. Над продуктом работала команда MEGOGO Audio. Для создания аудиосериала команда пообщались с жителями Припяти.

«Большинство из нас знает Припять как «зону отчуждения», город, где остановилась жизнь. Но мало кто помнит то, чем жил город до аварии. Его построили ещё в 1970 году. Это был молодой город с новой и удобной инфраструктурой, огромным количеством рабочих мест. К 35-й годовщине катастрофы на ЧАЭС, мы решили создать аудиосериал с воспоминаниями местных и «оживить» город через истории людей, которые помнят другую Припять по своим семейным событиям, путешествиям на теплоходах, интересную работу на станции. В аудиосериале станция работает по своему обычному графику, люди обустраивают свои квартиры, отдыхают и путешествуют, пока не наступило 26 апреля 1986», — рассказал директор по стратегическому развитию MEGOGO Иван Шестаков.

Прослушать аудиосериал можно в разделе «Аудио» приложения MEGOGO на смартфонах на базе iOS и Android, в автомобилях с аудиосистемой Android Auto и Apple CarPlay. Также сериал «Припять» является первым аудиопроектом, который доступен на Smart TV в разделе «Сериалы».

О сериале

Режиссером аудиосериала стал Дмитрий Левицкий — автор театральных пьес и основатель проекта аудиопрогулок, а над звуковым оформлением проекта работали звукорежиссеры Василий Явтушенко и Ася Федоськина с 4Ears Sound Production, а также композитор Владимир Бабушкин.

Аудиосериал состоит из шести эпизодов с девятью реальными героями, которые будут возвращать слушателя в прошлое и рассказывать свои личные истории о городе Припять. Каждый эпизод — жизненный этап героя: приезд в город, жизнь в Припяти, роль Чернобыльской станции, день накануне и во время аварии, эвакуация.

Среди героев аудиосериала: Валентина Ретунская, работала на ЧАЭС, активистка чернобыльского движения; Александр Демидов, в прошлом диджей во дворце культуры «Энергетик» Припяти; Ольга Палий, работала библиотекарем в Припяти; сестры Наталья Борисова и Татьяна Бутевич, Наталья работала в школе, а Татьяна — в военторге в Припяти; Валентина Паденок, была старшим инженером на эксплуатации реакторного цеха №1 ЧАЭС; Ольга Зеленцова, работала в строительной организации на ЧАЭС; Дмитрий Небожченко, работал инженером на ЧАЭС; Борис Лукашенко, бывший руководитель отдела капитального строительства ЧАЭС.

О MEGOGO

MEGOGO — международный медиасервис в Восточной Европе для просмотра видео, ТВ и прослушивания аудио. Библиотека сервиса насчитывает более 90 тыс. часов контента. Всего на MEGOGO больше 10 000 единиц бесплатного контента, из них более 4500 фильмов и 1500 мультфильмов.

Контент доступен на многих языках, в том числе на русском, украинском, английском, немецком, французском, латышском, литовском, эстонском, грузинском, турецком, казахском, польском и др. Как утверждают в компании, осенью 2017 ежемесячная аудитория сервиса составила более 55 млн пользователей.

MEGOGO предлагает ​художественные​ ​и​ ​документальные фильмы,​ ​мультфильмы, сериалы,​ ТВ-программы​ ​и​ ​шоу,​ ​прямые трансляции спортивных​ ​и​ ​культурных​ ​событий, влоги,​ ​трэвел-шоу​ ​и​ многое другое.​ Сотрудничает с известными студиями: FOX, BBC, Sony, Walt Disney, Universal, Warner Brothers, Paramount Pictures и другими.