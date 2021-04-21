Еще в прошлом году эксперты предрекали выход новой Apple TV 4K со значительным апгрейдом. На днях Apple действительно анонсировала новую модель приставки и рассказала, чем устройство отличается от предшественника, передает Wylsacom.

Чего ожидали

Как известно, с 2015 года особых изменений в приставках Apple TV не наблюдалось. Компания ограничивалась добавлением поддержки 4K и HDR и ежегодными обновлениями ПО. Однако в конце прошлого года появилась информация о том, что в 2021 году Apple порадует нас чем-то действительно впечатляющим.

Еще тогда эксперты говорили, что новая Apple TV 4K должна получить качественные улучшения. Это необходимо компании для выживания в условиях жесткой конкуренции, поскольку на рынке представлены более дешёвые приставки конкурентных компаний, часто даже с более широким функционалом.

Так, специалисты предполагали, что новая модель Apple TV 4K получит более производительный процессор A14 Bionic, обновленный пульт ДУ и в целом будет впервые позиционироваться в качестве геймерской приставки.

Что получили

В некоторых моментах прогнозы экспертов подтвердились. Приставка Apple TV 4K действительно укомплектована новым пультом дистанционного управления Siri Remot. Пульт оснащен круглой сенсорной панелью для более удобного управления, кнопкой питания и клавишей для отключения звука. Присутствует и поддержка голосового помощника Siri.

Что касается процессора, специалисты немного прогадали: в основе лежит не A14 Bionic, а A12 Bionic. Он обеспечивает повышение производительности графики, декодирования видео и обработки звука, но уступает A14 Bionic в производительности в играх.

Устройство также поддерживает Dolby Vision и HDR-контент с высокой частотой кадров. Это актуально, в частности, для владельцев iPhone 12 Pro, который снимает видео в Dolby Vision.

Отмечается, что продажи приставки стартуют в мае. Цена версии на 32 ГБ составит $179, а версия на 64 ГБ обойдётся покупателям из США в $199.