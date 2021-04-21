ОТТ-сервисы набирают популярность во всем мире. Исключением не стала и Украина. Колоссальный успех таких стриминговых платформ, как Netflix и Amazon, дал старт развитию данного сегмента и в нашей стране. Больше нет необходимости смотреть любимые каналы только по телевизору, ОТТ-сервисы предоставляют возможность просмотра на любом устройстве. Единственное условие — это наличие стабильного интернета. Вы можете подключиться к онлайн-телевидению в дороге, на отдыхе, на даче, где угодно. Кроме того, такой способ передачи открывает и дополнительные возможности. Поговорим об этом подробнее.

ОТТ-сервис Sweet.tv: преимущества

Поиск видеоконтента в хорошем качестве и профессиональном дубляже может отнять немало времени, но только не в случае, когда вы пользуетесь стриминговым сервисом Sweet.tv. На сайте легко найти по жанрам, популярности и новизне самые лучшие фильмы и сериалы. Также доступно более 250 телеканалов. Можно не только смотреть прямой эфир, но и возвращаться к прошедшим выпускам. Последние трансляции 14 дней хранятся на сайте. Весь медиаконтент предоставляется исключительно в высоком качестве. Помимо этого, вы получите:

7 бесплатных дней для ознакомления с платформой;

14 дней доступа за 1 гривну;

большой выбор тарифных планов;

возможность подключения к 5 устройствам;

выбор дополнительных сервисов, например Amediateka.

Также есть хорошие новости для поклонников украиноязычного дубляжа — Sweet.tv профессионально переводит и озвучивает лучшие мировые фильмы и сериалы.

Что интересного есть на 2+2?

Телеканал 2+2, бывшее название «Кино», вещает с 2006 года и постепенно набирает популярность среди телезрителей во всей стране. Согласно проведенным опросам прошлого года, занимает 7 место в рейтинге. Его регулярно просматривают не менее 5% от всей украинской аудитории.

Найти передачу на любой вкус не составляет особого труда. Канал 2+2 https://sweet.tv/ru/tv/397-22-hd собрал разнообразные направления для зрителей любого возраста:

развлекательные шоу, в том числе реалити;

зарубежные и отечественные сериалы;

художественные фильмы собственного производства и многое другое.

Любители спорта смогут насладиться периодическими трансляциями Чемпионатов Украины по футболу. Дополнительно в эфир выходит ток-шоу «ПроФутбол», в которой мировые эксперты готовы поделиться своим мнением относительно последних футбольных тенденций.

Руководство канала старается обеспечить комфортный просмотр контента на любом устройстве, поэтому последние несколько лет вещание перешло на качество HD, в формате 16:9.

Как подключить 2+2?

Чтобы наслаждаться любимым каналом в высоком качестве, достаточно посетить официальный сайт Sweet.tv и зарегистрироваться. Это можно сделать при помощи:

телефонного номера;

аккаунтов Google и Facebook;

через Apple ID.

После этого вам станет доступна бесплатная пробная версия на 7 дней, которую можно продлить еще на 14 дней всего за 1 гривну. Далее достаточно выбрать один из 7 тарифных планов. На сайте легко сравнить перечень передач, которые присутствуют в той или иной подписке. Тарифы созданы с учетом предпочтений различной аудитории, поэтому каждый сможет подобрать оптимальный вариант для себя.

Чтобы привязать устройства, достаточно авторизоваться через них. Вы можете хорошо сэкономить, если разделите тариф на пятерых. Sweet.tv позволяет подключить 5 различных устройств, поэтому можно приобрести одну подписку и использовать возможности ОТТ-сервиса вместе с родными и друзьями.

2+2 — это национальный канал. Он доступен в самом бюджетном тарифе, который называется S. Подписка включает в себя 1000 фильмов и 194 национальных и региональных телеканала. В ней отсутствует доступ к сериалам. Если желаете смотреть больше фильмов, а также премиальные, детские, музыкальные и спортивные каналы, вы всегда сможете изменить тариф в личном кабинете.