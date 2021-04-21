«МТС Медиа», дочерняя компания ПАО МТС, представила новый онлайн-кинотеатр KION. Сервис предлагает зрителям более 200 ТВ-каналов, тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных проектов, сообщает пресс-служба.

О сервисе

Как сообщил президент МТС Вячеслав Николаев, новый онлайн-кинотеатр станет уникальным удобным предложением для пользователей, поскольку при его создании были задействованы передовые технологии компании МТС.

«Запуск онлайн-кинотеатра под собственным брендом — это важнейшее событие и стратегический шаг в развитии МТС. За счет доступа к нашим передовым технологиям: аналитике больших данных, искусственному интеллекту и IT-разработкам, а также за счет интеграции с другими продуктами МТС, KION станет уникальным предложением по уровню комфорта, по стоимости, пониманию и предсказыванию желаний и потребностей пользователя», — отметил Николаев.

Уникальным сервис будет и с точки зрения контента, говорит генеральный директор «МТС Медиа» Игорь Мишин. По его словам, зрителей ждут разнообразные оригинальные проекты, новые форматы и персонализированная система рекомендаций.

«Новый онлайн-кинотеатр станет для зрителей проводником в мир историй, которые имеют значение для всех нас. Мы подготовили для зрителей огромное количество сюрпризов на весь 2021 год — это новые оригинальные проекты со звездами кино, которые будут выходить несколько раз в месяц. Мы запустили новые форматы и создали персонализированную систему рекомендаций, что позволит по-новому смотреть кино: теперь контент будет подстраиваться под ваш образ жизни, а не наоборот», — прокомментировал Мишин.

Смотреть контент KION можно через подписку «Супер», включающую в себя более 100 популярных и специализированных каналов, тысячи фильмов, мультфильмов и сериалов. Как заявлено в пресс-релизе, в период с 20 апреля по 31 августа 2021 стоимость подписки будет составлять 100 рублей в месяц, при чем 100% оплаты будет возвращено пользователям в качестве кэшбека в программе МТС Cashback.

Эти бонусы можно потратить на покупку гаджетов в онлайн-магазине или розничной сети МТС, либо оплатить услуги связи. Для участия в акции необходимо установить мобильное приложение KION, авторизироваться по номеру телефона и подключить подписку «Супер» в разделе «ТВ-подписки».

Контент

Контентное предложение нового онлайн-кинотеатра будет пополнятся благодаря стратегическому партнерству «МТС Медиа» с «Первым каналом». Компания имеет право на использование контента из библиотеки игрового и документального кино, а также новые фильмы и сериалы, не выходивших ранее в эфире телеканала.

Помимо этого, онлайн-кинотеатр будет развивать собственное флагманское направление — KION Originals. Это эксклюзивные сериалы, полнометражные картины и документальные фильмы, которые доступны только в онлайн-кинотеатре KION. До конца 2021 года будет показано порядка 30 премьер оригинальных проектов.

Также KION представит пользователям собственную технологическую разработку — новый жанр контента под названием киносторис. Он позволяет зрителю самостоятельно выбирать как смотреть контент: в виде привычного полнометражного фильма или в формате сериала, сюжетно и технологически разделенного на эпизоды по 10-15 минут.

Первый проект в жанре киносторис — комедия о самоизоляции в деревне «Афера» — будет доступен на KION с 20 апреля. Вторым проектом киносторис станет комедия «Отец Сергий».

Оригинальные проекты

C 20 апреля 2021 года зрителям доступны:

Черная романтическая комедия «Секреты семейной жизни» . Дерзкое драмеди, рассказывающее о нестандартном подходе к разрешению кризиса в семейной жизни. Случайное трагическое событие не только вновь скрепляет семейные узы двух молодых людей и возвращает страсть и взаимное притяжение, но также приносит паре непреодолимые проблемы.

. Дерзкое драмеди, рассказывающее о нестандартном подходе к разрешению кризиса в семейной жизни. Случайное трагическое событие не только вновь скрепляет семейные узы двух молодых людей и возвращает страсть и взаимное притяжение, но также приносит паре непреодолимые проблемы. Детективная драма «Хрустальный» . Главный герой сериала — Сергей Смирнов, один из лучших охотников на серийных убийц в отделе — вынужден вернуться в родной город, чтобы поймать серийного убийцу детей. В поисках преступника ему предстоит и самому преодолеть последствия собственной детской травмы. Сюжет сериала основан на реальных событиях.

. Главный герой сериала — Сергей Смирнов, один из лучших охотников на серийных убийц в отделе — вынужден вернуться в родной город, чтобы поймать серийного убийцу детей. В поисках преступника ему предстоит и самому преодолеть последствия собственной детской травмы. Сюжет сериала основан на реальных событиях. Фильм «Маша» . Драма расскажет историю девочки-подростка, взросление которой пришлось на 90-е годы. Лучшие друзья Маши − парни из боксерской секции ее дяди, они держат в страхе полгорода. Маша поет им джаз, мечтает стать певицей и впервые в своей жизни влюбляется. Беззаботное детство оборачивается трагедией — выросшей Маше придётся с ней разобраться раз и навсегда.

. Драма расскажет историю девочки-подростка, взросление которой пришлось на 90-е годы. Лучшие друзья Маши − парни из боксерской секции ее дяди, они держат в страхе полгорода. Маша поет им джаз, мечтает стать певицей и впервые в своей жизни влюбляется. Беззаботное детство оборачивается трагедией — выросшей Маше придётся с ней разобраться раз и навсегда. Киносторис–комедия «Афера». Сериал расскажет о посткарантинной жизни в российской глубинке. По сюжету жители деревни, годами страдающие от нападок маргинальных братьев Поповых (Данила Стеклов, Александр Волохов и Артем Гайдуков), вступают в коллективный сговор и скрывают от них факт окончания режима самоизоляции.

В апреле и мае текущего года KION представит два документальных проекта:

Фильм «Дуров» Родиона Чепеля. Первая биография основателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram. Картина будет представлена на конкурсе документального кино 43-го Московского международного кинофестиваля, а после фестивальной премьеры, 24 апреля, будет эксклюзивно доступна в онлайн-кинотеатре KION.

Родиона Чепеля. Первая биография основателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram. Картина будет представлена на конкурсе документального кино 43-го Московского международного кинофестиваля, а после фестивальной премьеры, 24 апреля, будет эксклюзивно доступна в онлайн-кинотеатре KION. Фильм «Сахаров» журналиста и документалиста Романа Супера. Главные роли исполнят Алексей Усольцев и Чулпан Хаматова. Выход документального фильма ожидается 21 мая 2021 года, он приурочен к 100-летию со дня рождения известного ученого и создателя водородной бомбы.

Также в апреле и мае 2021 года KION покажет большие сериалы: