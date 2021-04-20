Киевстар расширяет экосистему продуктов для бизнес-клиентов новым актуальным сервисом. Компания представила AntiDDoS — услугу защиты от DDoS-атак, сообщает пресс-служба.

Защита от киберугроз

Новый сервис комплексной защиты AntiDDoS отслеживает и автоматически блокирует кибератаки, направленные на ограничение доступа к IT-системам или ресурсам компании.

«В наше время защита от киберугроз – это неотъемлемая часть развития бизнес-процессов компании. Ведь можно сколько угодно уделять время стратегии развития бизнеса, внедрять новые методы для увеличения прибыли, но в один миг потерять все из-за блокировки рабочих ресурсов злоумышленниками. Киевстар знает, как противостоять таким угрозам и помогает клиентам защищать от них свой бизнес», — сообщил директор компании по развитию бизнеса на корпоративном рынке Константин Вечер.

О сервисе

AntiDDoS – многоуровневая защита от направленного вредоносного трафика, эффективность которой проверена на собственных IT-системах и сети оператора. В основе сервиса – решение FortiDDoS от разработчика Fortinet.

Сервис AntiDDoS работает в интернет-сети Киевстар. Он отслеживает структуру трафика, поступающего из интернета в подсети (ресурсы) клиента. Как только система выявляет отклонения от легитимного трафика, он автоматически перенаправляется на очистку и только после этого попадает к клиенту.

Подключить AntiDDoS можно к имеющемуся каналу интернет от Киевстар. В течение 14-30 дней после подключения сервис «изучает» трафик клиента, чтобы в дальнейшем использовать полученные данные для постоянного мониторинга.

Преимущества AntiDDoS