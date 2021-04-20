К концу года по указу президента Владимира Зеленского в космос должен отправиться «юбилейный» украинский спутник «Січ 2-30». Насколько аппарат готов к отправке, и удалось ли привлечь к запуску SpaceX, стало известно из интервью Экономической Правды с главой Государственного космического агентства Владимиром Тафтаем.

Переговоры со SpaceX

В феврале президент Владимир Зеленский дал поручение к концу года вывести в космос украинский спутник «Січ 2-30 (2-1)». Запуск будет приурочен к 30-летию независимости Украины.

Позже появилась информация о том, что в качестве оператора для запуска спутника была выбрана компания SpaceX. На сегодня, по словам главы Государственного космического агентства Владимира Тафтая, КБ «Южное», создавшее «Січ 2-30», уже провело консультации с компанией Илона Маска. SpaceX в свою очередь переадресовала задания по адаптации спутника к запуску в свое подразделение в Германии.

Как говорит глава Госкосмоса, украинская сторона уже имеет предварительные договоренности со SpaceX по контракту. С учетом всех технических моментов сумма контракта составит $1,99 млн. Работа будет реализована после того, как Кабмин выделит средства.

Готовность к запуску

На данный момент, говорит Владимир Тафтай, «Січ 2-30» полностью собран. Однако спутнику еще предстоит ряд испытаний, в частности, из-за особенностей его строения и расположения. Без подготовительных работ SpaceX не примет космический аппарат.

«Наш спутник планировался с вертикальным расположением. Это важно, потому что основной полезной нагрузкой спутника является камера. Поскольку расположение на SpaceX будет другое, горизонтальное, нагрузка на камеру будет абсолютно другая. То есть нагрузка пойдет на оптическую часть спутника», — объяснил глава Госкосмоса.

Испытания продлятся до августа. После этого начнется подготовка к отправке спутника на точку старта. Запуск предварительно намечен на декабрь.

Значимость спутника

Как отмечает Владимир Тафтай, запуск «Січ 2-30» важен по многим причинам. Во-первых, спутник обещает нам доступ к независимому зондированию, а возможность иметь снимки с собственного спутника очень значима с точки зрения обороны и государственной безопасности.

Помимо этого, снимки со спутника будут использоваться в сельском и лесном хозяйстве, картографии, а также для нужд службы по чрезвычайным ситуациям.

Разрешающая способность спутника составляет 7,6 метра на пиксель. Срок эксплуатации зависит от времени пребывания на целевой орбите и достигает 3 лет.

После того, как «Січ 2-30» будет запущен, Национальный центр управления и испытания космических средств проведет ряд испытаний на орбите и введет спутник в эксплуатацию. Именно Центр будет осуществлять управление космическим аппаратом с Земли, получать и обрабатывать данные.