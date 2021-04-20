Казахстанский Республиканский центр космической связи (РЦКС) и глобальный спутниковый оператор SES подписали меморандум о взаимопонимании. Компания может начать предоставлять Казахстану услуги спутниковой связи, используя собственную систему O3b mPOWER, сообщает пресс-служба.

Меморандум о взаимопонимании

Республиканский центр космической связи, подведомственное предприятие Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития Казахстана, и компания SES подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны планируют совместную работу в сфере предоставления услуг спутниковой связи с использованием коммуникационной системы O3b mPOWER.

Так, в рамках меморандума РЦКС рассмотрит возможность использования спутников компании SES для расширения услуг передачи данных в Казахстане и других странах Центральной Азии с универсальным широкополосным доступом к сети Интернет. Также стороны рассмотрят возможность создания внутреннего шлюза для системы O3b mPOWER.

«В информационную эпоху высокоскоростная связь и надежный доступ к сети имеют критическое значение для предприятий и населения, особенно для тех, кто находится в удаленных уголках. Мы в компании SES гордимся тем, что можем эффективно использовать наше не имеющее аналогов покрытие и проверенные технологии, чтобы помочь Казахстану в процессе цифровой трансформации посредством облачной спутниковой связи. Предоставляя наши услуги и делясь опытом использования негеостационарных спутников, мы рады оказать поддержку РЦКС в работе над внедрением инноваций и расширением услуг передачи данных в Казахстане. Мы также с нетерпением ждем появления новых возможностей для сотрудничества с другими компаниями в стране», — сообщил генеральный директор SES Networks Дж. П. Хемингуэй.

Система O3b mPOWER

Система спутников O3b mPOWER, расположенная на средней околоземной орбите на высоте 8 000 км, обеспечит глобальное покрытие с использованием всего шести спутников. В будущем планируется увеличить их количество до одиннадцати.

Система способна предоставлять специализированные услуги на скорости в несколько гигабит в секунду с беспрецедентной гибкостью и стабильностью, что позволяет обеспечить непрерывное и эффективное использование широкополосной связи.

Система O3b mPOWER построена на основе текущего поколения созданной компанией SES системы O3b, которая работает с 2014 г. На сегодня система O3b остается единственной прошедшей испытания в промышленных масштабах группой негеостационарных спутников (NGSO).

Спутниковый интернет в Казахстане

В начале года Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана приняло решение отказаться от собственного спутника. Это объяснялост тем, что спутниковые группировки нового поколения смогут обеспечить Казахстану куда большую скорость интернета, нежели собственная система. Кроме того, отказ от KazSat-2R, говорили в министерстве, сэкономит стране миллиарды тенге.

В связи с этим Министерство цифрового развития приступило к переговорам со Starlink, Oneweb и SES касательно замены KazSat-2 и предоставления спутникового интернета 1 200 казахстанским селам.

В прошлом месяце ведомство договорилось о тестировании интернета OneWeb на территории республики. На онлайн-встрече с CEO OneWeb Нилом Мастерсоном было принято решение о реализации в казахстане пилотного проекта OneWebDemo.