4G USB модем – это специальное устройство, при помощи которого другие девайсы, такие как настольные компьютеры и лэптопы, могут получать доступ в интернет на сверхвысокой скорости – 100 Мбит/сек и выше. В настоящее время на рынке доступны LTE модемы различных типов – в частности, для фиксированного использования (в качестве замены DSL), для мобильных браузеров или для подключения M2M в промышленном секторе. Пиковая скорость 4G USB модема с LTE модулем может достигать максимально высоких показателей при получении данных – до 100 Мбит/сек, а скорость обычной загрузки – 50 Мбит/сек.

Используя донгл 4G LTE USB, пользователи могут выходить в интернет в любое время и из любого места. 4G донгл может использоваться в качестве аппаратного ключа (для нужд безопасности), при этом USB модем является простым решением, позволяющим подключаться к всемирной сети в любое время и в любом удобном месте.

Как работает 4G USB модем

4G донгл – это USB модем, который пользователи подключают к устройству, например ноутбуку, для выхода в интернет. Практически все лэптопы могут подключаться к интернету через 4G донгл. Единственное, что для этого необходимо – это наличие порта USB. После установки программного обеспечения и подключения к 4G модему SIM-карты пользователь сразу же получает доступ к беспроводной сети провайдера. При этом можно отправлять и получать SMS сообщения, а также сигналы Bluetooth и инфракрасные сигналы. Подключение к интернету осуществляется через беспроводную сеть, работающую в стандарте 3G или 4G.

В чём преимущества 4G LTE модема

Самое главное преимущество 4G LTE модема заключается в том, что с его помощью можно пользоваться интернетом в любом месте. Это очень просто, ведь нет необходимости долго осваивать навыки использования LTE модема – научиться может каждый пользователь. Большинство провайдеров предлагают стартовые пакеты вместе с руководством пользователя, 4G LTE донглом и SIM-картами. Всю необходимую информацию по данному вопросу можно получить у провайдера. Стоит также отметить, что донгл 4G по своему размеру напоминает обычную USB-флэшку, поэтому его можно запросто носить в кармане.

Преимущества 4G LTE USB модемов:

Просты в использовании.

Имеют компактные размеры.

Практичны в использовании (ими можно пользоваться как дома, так и в поездках).

Универсальность (работаю в сетях различных операторов).

Не требуют внешнего питания.

В чём недостатки 4G донгла

В силу малых размеров 4G LTE модемы часто становятся объектами краж. Поэтому многие LTE донглы укомплектованы стальными шнурками. Кроме того тарифные планы провайдеров для пользователей интернета, которые подключаются при помощи 4G USB модемов, достаточно дороги. Стоимость услуг мобильной связи с подключением через 4G донгл, как правило, обойдётся дороже, чем фиксированное интернет-подключение. Провайдер также предоставляет мобильный интернет на условиях предоплаты, поэтому нужно контролировать расходы. Ещё одним недостатком 4G USB модема является то, что некоторые сетевые провайдеры ограничивают использование 4G LTE модема лишь своей сетью. Это означает, что пользователи такого модема могут использовать с 4G донглом лишь SIM-карту конкретного провайдера. Если потребуется использовать SIM-карты другого провайдера, будет необходимо для начала разблокировать 4G LTE USB модем. Использование LTE модемов без ограничений также возможно лишь в том случае, если 4G LTE USB донгл совместим с частотным диапазоном сети провайдера.

Недостатки 4G LTE USB модемов:

Малые размеры являются и минусом (легко потерять, могут украсть).

Дороговизна тарифных планов.

Качество связи и скорость передачи данных зависят от близости сотовой вышки.