Суд рассмотрит дело по иску «Сети Ланет» против StarLightMedia 11 мая. Провайдер намерен обжаловать досрочное расторжение договора медиагруппой, передает Детектор Медиа.

Иск от «Ланет»

Через месяц, 11 мая, Хозяйственный суд Киева приступит к рассмотрению дела по иску провайдера «Сеть Ланет» к StarLightMedia. Предметом иска является один из пунктов договора между провайдером и медиагруппой, прописывающий возможность досрочного прекращения сотрудничества.

Так, в пункте 7.2 сказано, что одна из сторон может досрочно и в одностороннем порядке расторгнуть договор. Для этого необходимо заранее предупредить вторую сторону в письменном виде.

«Сеть Ланет» в своем иске просит признать данный пункт недействительным, а также взыскать со StarLightMedia судебные расходы — около 3,4 тысячи грн по предварительным подсчетам.

Аргументы провайдера

В своем иске «Сеть Ланет» утверждает, что пункт 7.2 можно расценивать как дискриминацию, поскольку по условиям данного пункта StarLightMedia занимает доминирующее положение и может прекратить ретрансляцию программ в любое время.

Это, по словам провайдера, повлечет за собой крупные убытки, поскольку абоненты будут отключены от сети «Ланета». Компания прогнозирует, что потери «Сети Ланет» от досрочного прекращения сотрудничества со StarLightMedia могут достичь 15 млн грн.

В связи с этим провайдер ссылается на нормы Гражданского кодекса и на тот факт, что законодательство не может допускать ограничения конкуренции или намеренного вредительства. «Сеть Ланет» акцентирует внимание на необходимости выстраивать отношения между компаниями на «засадах справедливости».

Исчезновение каналов StarLightMedia из сети провайдера, говорят в «Ланет», будет иметь «негативный социально-публичный эффект». Это связано с тем, что значительная часть абонентов «Ланет» живет в регионах, граничащих с временно-оккупированными территориями, и таким образом могут лишиться возможности смотреть украинские программы.

Что было до этого

В прошлом месяце StarLightMedia и «Медиа Группа Украина» (МГУ) практически одновременно сообщили о желании расторгнуть договоры с «Сетью Ланет». Предварительно обе медиагруппы направили провайдеру письменные уведомления о намерении прекратить сотрудничество уже в начале мая.

Спустя две недели «Сеть Ланет» получила еще два письма о достроковом расторжении договоров. Теперь уже 1+1 media и Inter Media Group заявили о желании отказаться от сотрудничества с провайдером.

Как говорил в комментарии Детектору Медиа владелец «Сети Ланет» Виктор Мазур, медиагруппы поставили провайдеру четкое условие значительно увеличить стоимость каналов для продления сотрудничества. Но компания на это пойти не могла, поэтому было принято решение обжаловать досрочное расторжение договоров и пресечь «неправомерное ограничение конкуренции».

В то же время на заседании правления Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) члены правления сделали вывод, что StarLightMedia, «Медиа Группа Украина», 1+1 media и Inter Media Group замыслили картельный сговор против «Сети Ланет». Было сказано, что ИнАУ намерена обратиться по этому вопросу к компетентным органам.